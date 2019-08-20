Omurga ve bel romatizması nedir? Omurga ve bel romatizması belirtileri ve tedavisi

Ankilozan spondilit yani Omurga ve bel romatizması hastalığı basit bir hastalık olarak görülmemekte. Ankilozan spondilit, özellikle genç yaşlarda başlayan omurga ve leğen kemiği eklemlerini tutan kronik iltihaplı bir romatizmal hastalıktır. Omurga ve bel romatizması belirtileri ve tedavisi nedir? Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisi olarak farklı türlerde ilaç tedavileri uygulanır. Hekimlerin yönlendireceği fizyoterapist tarafından Omurga ve bel romatizması yani Ankilozan Spondilit hastasının kişisel durumuna özel olarak egzersiz ve spor önerilir.

Hastalık ailesel yatkınlık gösteren bir hastalık olup, yakın aile bireylerinden birisinde hastalığın olması kişinin Ankilozan spondilit’e yakalanma olasılığını arttırmaktadır. Ankilozan spondilitli hastaların büyük çoğunluğunda ilk bulgu kronik bel ağrısıdır. Tanı için Radyolojik incelemeler yapılması gerekir. Leğen kemiği ve kuyruk sokumu kemiği arasındaki eklemlerde veya omurgada görülen kemik değişikliklerini görmek için pelvis ve omurganın röntgen grafileri istenir. Röntgenlerde bir bulgu yok fakat Ankilozan spondilit için şüphe yüksekse eklemlerin manyetik rezonans (MR) incelemesi istenir. MR’da eklemde görülen kemik iliği ödemi ile erken tanı konabilir. Ankilozan Spondilit hastalığının tedavisi olarak farklı türlerde ilaç tedavileri uygulanır. İlaç tedavileri romatoloji uzmanının yaptığı tedavi planına göre belirlenmektedir. Ayrıca ilaç tedavilerine ek olarak hekimlerin yönlendireceği fizyoterapist tarafından Ankilozan Spondilit hastasının kişisel durumuna özel olarak egzersiz ve spor önerilir.

Omurga ve bel romatizması hastalığı için hangi bölüme gidilir?

Omurga ve bel romatizması hastalığı için romatoloji bölümüne gidilir.