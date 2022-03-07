Ömür boyu nafaka kalkacak mı? Son dakika bakan Derya Yanık açıkladı:

Süresiz nafaka sona mı erecek? Süresiz nafaka zulmü binlerce insanı mağdur ederken, hükümet çözüm yolları üstünde çalışıyor. Bu kapsamda "kademeli nafaka" sistemi üzerinde duruluyor. AK Parti, çekişmeli boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklanan mağduriyetleri giderecek düzenleme üzerinde çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ülke TV ekranlarında nafaka düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Derya Yanık, "Boşanan her çift hakkında nafakaya hükmedilmiyor" diyerek, "Zaten 2001'den beri edinilmiş mallara katılım diye bir mal rejimimiz var. Dolayısıyla evlilik birliği içinde edinilmiş mallara taraflar ortak oldukları için artık kadınlar lehine çok da fazla nafaka hükmetmeye gerek kalmıyor" açıklamasında bulundu.

Nafakaya kim karar verecek?

"Tartışmaların odağını çözmek açısından söyleyeceğim, bizim bugünkü mevzuatımıza göre süreli nafaka verilebilir" diyen Yanık, "Altını çizerek söylüyorum. Ben bunu yıllardır savunuyorum, her ortamda da tartışmasını yaptım. Taktiri hakime aittir" değerlendirmesinde bulundu.

Ömür boyu nafaka kalkacak mı?

Boşanmalarda ömür boyu nafaka uygulaması sona eriyor. Erkeğin boşandığı eşe nafaka ödemesi evli kalınan süreyle sınırlı olacak. Sonrasında kadının gelir durumu, çocuklarının olup olmadığı ve çocukların ihtiyacına göre ödemeyi devlet üstlenebilecek. Adalet Bakanlığı boşanmış tarafları mağdur etmeyecek bir formül üzerinde çalışıyor. Sosyal devlet ilkesi gereği nafaka miktarını devletin üstlenmesinin bütçeye getireceği maliyet hesaplanıyor. Nafaka ödeme süresine üst sınır konulması ya da evlilik süresine göre nafaka ödenmesi seçenekleri gündeme gelirken, evlilik süresine göre kadını mağdur etmeyecek oranların belirlenmesi de üzerinde tartışılan bir başka formül. Örneğin; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yılın altında nafaka olamaz, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ila 10 yıl arasında nafaka verilmesi gibi süreler belirlenebilecek.