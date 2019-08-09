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OMÜ ailesi bayramlaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görev yapan akademik ve idari personel Kurban Bayramı öncesi, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:41
OMÜ ailesi bayramlaştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) görev yapan akademik ve idari personel Kurban Bayramı öncesi, düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, bayramlaşma törenine yoğun ilgi gösteren akademik ve idari personel ile bayramlaştı. OMÜ ailesi mensupları da bayramın özüne yaraşır şekilde tören boyunca birbirleriyle Kurban Bayramı öncesi bayramlaşarak sohbet etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:41
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