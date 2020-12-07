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Aktüel Ömrünü doğaya adayan "Şeyhmus Amca" çabasıyla orman oluşturdu
Aktüel

Ömrünü doğaya adayan "Şeyhmus Amca" çabasıyla orman oluşturdu

Mardin'de Şeyhmus Erginoğlu, kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları diktiği çöplüğü 25 yılda mesire alanına dönüştürdü - Erginoğlu, sosyal medyada üzerinden paylaşımlarıyla kendisini örnek gösteren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:26:33 -
Ömrünü doğaya adayan "Şeyhmus Amca" çabasıyla orman oluşturdu

MARDİN (AA) - Mardin'de "Şeyhmus Amca" olarak bilinen Şeyhmus Erginoğlu (66), karşılık beklemeden kendi imkanlarıyla satın aldığı fidanları 25 yıldır dikiyor.

Savurkapı mevkisine 10 bin, değişik alanlara da 4 bin olmak üzere bugüne kadar 14 bini aşkın fidan diken Erginoğlu'nun doğa aşkı takdir topluyor.

Erginoğu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süre kamyon şoförlüğü yaptığını ardından işi bıraktığını belirterek, 2 aylık süre sonunda doğa için çalışmaya karar verdiğini söyledi.

- 50 çeşme yaptı

Yaklaşık 25 yıldır kesintisiz fidan diktiğini aktaran Erginoğu, "Kaynak sularıyla Mardin'de 50 çeşme yaptım. Savurkapı'ya sadece 10 bin fidan diktim. Daha da devam ediyorum. Her gün gelip fidanları suluyorum. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığım fidanları da dikiyorum. Ayrıca yaklaşık aldığım meyve fidanlarını diktim. Buraya 17 bin lira harcadım." dedi.

- Validen destek

Savurkapı'daki alanın daha önce mezbelelik halinde olduğunu, önce temizliğini yaptığını vurgulayan Erginoğlu, şöyle konuştu:

"Buraya hizmet ettim. Fidanlar büyüdü artık aileler gelip ağaçların gölgesinde oturuyor, piknik yapıyor. Yetiştirdiğim sebzeleri yiyorlar. Gelenlere 'ağaçları kırmayın, ne yaparsanız yapın.' diyorum. Çalışmalarımı hala sürdürüyorum. Buraya gelen valiler sağ olsun beni takdir ediyorlar. Vali Mahmut Demirtaş Mardin'e göreve başladığı gün beni çağırdı. 'Tüm ihtiyacını karşılayacağım, fidan dikmeye devam et.' dedi. Bazen onu ziyarete gidiyorum."

- "Herkesin ağaç dikmesini istiyorum"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla kendisini örnek göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bakanımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Herkesin ağaç dikmesini istiyorum. Ağaç dikmek çok sevaptır, peygamber efendimiz; 'Kıyamet kopsa da elinizde bir ağaç varsa dikin' demiş." ifadelerini kullandı.

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