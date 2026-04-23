OMODA & JAECOO’dan şaşırtan hamle! 1 milyon kullanıcıyı böyle kutlayacaklar

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, dünya çapında tüm kullanıcılarını yepyeni bir müzik deneyimine davet ediyor. Bu kapsamda marka, 28 Nisan’da gerçekleştirilecek OMODA Global Music Festival’i (OMODA Global Müzik Festivali) için hazırlıklarını tamamladı. 2026 Chery International Business Summit’in (Chery Uluslararası İş Zirvesi) büyük finali olarak Wuhu’da düzenlenecek olan festival, markanın dünya genelinde bir milyon kullanıcıya ulaşma kilometre taşını kutlayan bu etkinlik olarak öne çıkıyor.

Müziğin evrensel dili farklı yaşam tarzlarını buluşturuyor!

Bir müzik festivali olmanın ötesinde OMODA ile dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca genç kullanıcı arasında sınırsız bir rezonansın ifadesi olan etkinlikte OMODA, müziğin evrensel diliyle farklı yaşam tarzlarını birbirine bağlayacak ve marka felsefesini dünyayla paylaşacak: “Gençlerle birlikte sınırsız bir yaşamı birlikte yaratmak.” OMODA Global Müzik Festivali, dünya çapında bir milyonu aşan “Yeni LOHAS” (Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam tarzı) topluluğunun duygusal ihtiyaçlarına odaklanıyor. Teknoloji, sanat ve sosyal etkileşim arasında kurulan sürükleyici diyalog ile festival, genç neslin kendini ifade etme ve anlamlı bağlar kurma arzusuna doğrudan yanıt veriyor. Burada, geleceğin teknolojileri artık ulaşılmaz değil; akıllı ve interaktif unsurlar sahneye entegre edilerek müziği adeta “geleceğin duyulabilir bir önizlemesi”ne dönüştürüyor ve OMODA’nın akıllı mobilite alanındaki keşiflerini canlı şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu etkinlikler, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak farklı yaşam tarzlarından gençleri özgür bir atmosferde bir araya getiriyor ve bu nesle özgü ortak bir tutkuyu ateşliyor.

Sınırsız festival deneyimi yeniden tanımlanıyor!

Uluslararası standartları kültürel derinlikle birleştiren sahne tasarımlarıyla festival, gerçek anlamda sürükleyici bir görsel-işitsel şölen vadediyor. Sahne tasarımından ambiyansa kadar her detay titizlikle kurgulanırken, zengin interaktif deneyimler katılımcı etkileşimini yeni bir seviyeye taşıyor.

Öte yandan teknoloji deneyimi de önemli bir sıçrama yaşıyor: AiMOGA Robotics robotları ilk kez sahneye çıkarak katılımcıları karşılıyor ve etkileşimi destekliyor. Temalı dinlenme alanları ve global lezzet deneyimi ile sanat, teknoloji ve sosyal yaşam kusursuz şekilde birleşiyor. Bu alanda katılımcılar sadece müziğin enerjisini yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda OMODA & JAECOO marka ekosistemini ve geleceğe dair vizyonunu da keşfediyor. “Gençlerle Birlikte Güzel Bir Hayat Yaratmak” vizyonunun öncüsü olan OMODA, çok kültürlülüğü her zaman açık ve kapsayıcı bir yaklaşımla benimsiyor. Marka, global vizyonuna sadık kalarak genç kullanıcıların estetik anlayışına ve ihtiyaçlarına odaklanıyor; trendlerle kendini ifade ederken, etkileşimle bağ kuruyor. Bu yılki OMODA Global Müzik Festivali, yalnızca marka ile genç kullanıcılar arasında kurulan güçlü bir bağ değil, aynı zamanda OMODA’nın “Music + Partners” iletişim platformunun da yeni bir uzantısı. Etkinlik; müzik, teknoloji, trendler ve sosyal etkileşimin tek bir potada birleştiği sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Küresel büyümede yeni aşamaya geçiyor!

Türkiye’deki başarılı lansmanının ardından OMODA & JAECOO, küresel büyümesinde yeni bir faza geçiyor. Marka, Nisan 2026’da Global Chery Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis Konferansı’nı düzenleyecek ve Pekin Otomobil Fuarı’nda yer alarak en yeni başarılarını ve gelecek ürün yol haritasını sergileyecek. Aynı zamanda yepyeni O4 modeli üretim hattından indirilecek ve ürün gamı daha da genişleyecek. Üç yıl içinde 1 milyon adet satışa ulaşan marka, artık “Yeni Milyon Stratejisi”ni devreye almış durumda. Bu strateji, “toplam 1 milyon satış” seviyesinden “yıllık 1 milyon satış” seviyesine geçişi hedefliyor. Böylece sürdürülebilir büyümeden sürdürülebilir yıllık büyümeye geçiş sağlanarak global genişleme hızlandırılacak. Dikkat çekici bir diğer gelişme ise markanın yalnızca otomotivde değil, akıllı teknolojiler alanında da ilerlemesini sürdürmesi. AiMOGA ile birlikte geliştirilen robot, gerçek kamu hizmeti senaryolarında kullanılmaya başlandı ve Asya Gençlik Para Oyunları’nda resmi olarak sahneye çıktı. Bu gelişme, otomotiv markalarının akıllı dönüşümünde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkarken, OMODA & JAECOO’nun marka değer sınırlarını da genişletiyor.