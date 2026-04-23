Yusuf Kazdal için ‘özel birim’ devrede: Kayıp dosyası 17 yıl sonra yeniden açıldı! Çöp dökmeye çıkmıştı sırra kadem bastı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların kurulan özel birim tarafından yeniden inceleneceği yönündeki açıklamasının ardından, yıllardır çözülemeyen kayıp vakaları yeniden gündeme geldi. Trabzon'un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmeye gittikten sonra kaybolan ve yapılan arama çalışmalarında kendisine dair bir ize ulaşılamayan Yusuf Kazdal'ın ailesi, Bakan Gürlek’in ‘Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor’ açıklamasının kendilerine umut verdiğini ifade etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Baba Tahir Kazdal, Yusuf’un kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Of ilçesinde 2008-2012 tarihleri arasında kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkati çekti. Oğulları için yaptırdıkları boş mezarın jandarma tarafından kazıldığını, yol çalışması nedeniyle mezarın kaldırıldığını, üzerine ‘Kayıp Yusuf’ yazdırdıkları mezar taşını da evlerinde sakladıklarını söyleyen acılı anne Esma Kazdal da sadece oğlunun değil, tüm kayıpların bulunmasını istediklerini söyledi.