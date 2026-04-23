  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Gülistan Doku'nun ilk gömüldüğü yer! Bakanlık halkı dolandıran markaları açıkladı! Bal, peynir ve ette akılalmaz hileler Tatma arzusu ve... Bebek beslenmesinde en kritik dönem! Bu hataları yapmayın Takımın yeni markası olacak: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Kanarya'nın eski aşkı alevlendi Altında dev revizyon: Bankalar hedef küçülttü Komutan sezon sonu yolcu: Mert Hakan futbolu bırakabilir! İşte bu hiç beklenmiyordu... Aslan'da gidişat iyi değil: Galatasaray'ın son 6 maçında yaşananlar İndirim tabelaya yansıdı! Akaryakıtta fiyatlar değişti! Çıkış yolu bu bitkiye çıkıyor: Vücudunuzda şifa saçacak resmen... Çadırlar kuruldu, pazarlıklar başladı: Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! İşte 2026 kurban fiyat listesi
Yaşam
10
Yeniakit Publisher
Yusuf Kazdal için ‘özel birim’ devrede: Kayıp dosyası 17 yıl sonra yeniden açıldı! Çöp dökmeye çıkmıştı sırra kadem bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yusuf Kazdal için ‘özel birim’ devrede: Kayıp dosyası 17 yıl sonra yeniden açıldı! Çöp dökmeye çıkmıştı sırra kadem bastı

Trabzon’un Of ilçesinde 17 yıl önce çöp dökmeye çıktıktan sonra sırra kadem basan 9 yaşındaki Yusuf Kazdal’ın ailesi, Adalet Bakanlığı’nın faili meçhullere yönelik kurduğu ‘özel birim’ ile yeniden umutlandı. Acılı baba Tahir Kazdal, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin mülki amiri Tuncay Sonel’e dikkat çekerek, ‘O dönem bize çok yakın durdu ama bugün yaşananları görünce, 'acaba bir şeylerin üzerini mi kapattı' diye sormadan edemiyoruz’ dedi.

#1
Trabzon’da 17 yıl önce kaybolan Yusuf Kazdal’ın (9) ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 'Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor’ açıklamasının kendilerine umut verdiğini söyledi. Baba Tahir Kazdal, oğlunun kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Of ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkati çekip, "O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz" dedi.

#2
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyaların kurulan özel birim tarafından yeniden inceleneceği yönündeki açıklamasının ardından, yıllardır çözülemeyen kayıp vakaları yeniden gündeme geldi. Trabzon'un Of ilçesinde 30 Mart 2009 tarihinde çöp dökmeye gittikten sonra kaybolan ve yapılan arama çalışmalarında kendisine dair bir ize ulaşılamayan Yusuf Kazdal'ın ailesi, Bakan Gürlek’in ‘Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Biz bir birim kurduk. Faili meçhuller, daha önce takipsizlik verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor’ açıklamasının kendilerine umut verdiğini ifade etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Baba Tahir Kazdal, Yusuf’un kaybolduğu dönemde, Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Of ilçesinde 2008-2012 tarihleri arasında kaymakamlık görevinde bulunduğuna dikkati çekti. Oğulları için yaptırdıkları boş mezarın jandarma tarafından kazıldığını, yol çalışması nedeniyle mezarın kaldırıldığını, üzerine ‘Kayıp Yusuf’ yazdırdıkları mezar taşını da evlerinde sakladıklarını söyleyen acılı anne Esma Kazdal da sadece oğlunun değil, tüm kayıpların bulunmasını istediklerini söyledi.

#3
'AKLIMIZDA BİR SORU İŞARETİ OLDU' Oğluna ilişkin savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydeden Tahir Kazdal, "Oğlum Yusuf, 2009 yılında saat 10.00 sıralarında annesine dışarı çıkacağını söylemiş. Annesi de ondan çöpü atmasını istemiş. O da çöpü almış çıkmış, ben de inşaatta çalışıyordum. Öğle yemeğine eve geldim. Eşim Yusuf’un eve gelmediğini söyledi. Ben de 'Çocuktur, gelir' dedim. İşe geri döndüm keşke dönmeseydim. Akşam eve geldiğimde Yusuf hala yoktu. Yusuf’u aramaya başladık. Nerelere gittiğini arkadaşlarına sorduk. Onlar da saat 14.30’da Yusuf’un eve gitmek için yanlarından ayrıldığını söyledi. Saat 19.00’larda marketin önünde bir arkadaşım onu görmüş. Belediyeye ilan verdim. O zamanlar bir subay vardı. Sabah olunca beni yanına çağırdı. Dere kenarında bir pantolon bulduğunu söyledi. Pantolon çok büyüktü, Yusuf’a uygun değildi ve zaten onun da değildi. Yusuf’u benden daha çok görüyordu. Neyi kapatmaya çalıştı bilinmez. Evimizin köşesinde manav vardı. Manavın kamerası bir gün öncesinde çalışıyor ama Yusuf’un kaybolduğu gün çalışmıyor. Hesapta araştırmışlar, öyleymiş. O gün kameranın çöktüğünü söylediler. Bunlar aklımızda bir soru işareti oldu. Dosyamız kapanmış değil, savcımız araştırmalarına devam ediyor. İnşallah bir sonuç çıkar" diye konuştu.

#4
'ŞU ANA KADAR ŞÜPHEM YOKTU' Tahir Kazdal, "Tunceli Valisi bizim eski kaymakamımızdı. O zaman bizimle çok ilgilendi. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Milletvekili Abdulkadir Kart bizi telefonla Cumhurbaşkanımızla görüştürdü. Cumhurbaşkanımızla telefonda 10 dakikadan fazla görüşmemiz oldu. O soru sordu ben de cevapladım. Telefon görüşmemiz bittikten sonra kapımız çaldı. Bir de baktım ki, o zamanın kaymakamı Tuncay Sonel geldi. ‘Aferin, sen balığı baştan yakaladın’ dedi. Biz de onu içeri davet ettik.

#5
. ‘Balığı baştan yakaladın’ demesinin ne anlama geldiğini bilemiyorum. Bize o dönem ne derlerse inanıyoruz. Başımıza böyle acı bir olay geldi. O dönem bizimle ilgilendi. Eşimin kafası dağılsın diye iyilikleri de olmuştu. Ancak iyilik miydi yoksa bir şeylerin üzerini kapatmak için miydi; onu da bilemiyoruz. Şu ana kadar şüphem yoktu. Tuncay Sonel ile babası vefat ettiğinde konuşmuş, mesajlaşmıştık.

#6
Şimdiki olayları duyunca benim de canım sıkıldı. Acaba diyorum öyle midir? Yine de inanamıyorum. Benim bir ümidim var. O da bana pantolonu gösteren subayın ifadesidir. 'Onun ifadesi alındı' dediler ama alınmadı. Subay olduğu için çekimser kaldık. Herhangi bir olay olur diye sesimiz çıkmadı ama Allah bilir.

#7
Bizim dosyaya el atılırsa memnun oluruz. Belki yurt dışına kaçmıştır, 18 yaşından sonra gelir ama yok. 18 yaşında, eve oğlum için seçmen kağıdı bile geldi ama o gelmedi" dedi.

#8
'UMUDUM HİÇ KAYBOLMADI' Anne Esma Kazdal da "Umudum hiç kaybolmadı. Oğlum gelecek diye her zaman bir umudum var. Bu süreçte hayatımız, ölüymüşüz gibi devam etti. Ölü gibi yaşıyoruz. Yaşamak zorundayız. Düşmanımızı bilmiyoruz. Yusuf için mezar taşı yaptırmıştık. Boş bir mezar yapmıştık. Bir gün gelip, 'Mezarı açacağız’ dediler. Açıp baktılar, hiçbir şey yok. Mezar taşına da Kayıp Yusuf yazdırmıştık. Bir süre öylece mezar başına gidip geldik, boş mezarda dua edip, ağladık.

#9
Yol genişletilmesi çalışmalarında mezarı ve taşını kaldırttılar. Her zaman kayıplar ve Yusuflar konuşulsun. Bu acıyla yaşıyoruz. Kızım da yapay zekayı kullanarak Yusuf’un büyük haliyle robot resmini yapmış. Gerçekten sanki oymuş gibi, çok benziyor. Bu resim bize hayal oldu. Büyüklerimden Yusuf’un olayını aydınlatmasını istiyorum. Ölü ya da diri; yeniden dosyamız ele alınsın. Kucağımızdan en küçük yavrumuz alındı. Adalet Bakanı'na sesleniyorum; bütün kayıplar bulunsun ama benim acım çok. Bizim acımız için büyüklere sesleniyorum; 17 yıldır ölmedik öylece yaşıyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!
Gündem

Böyle olur seküler tayfanın kabir ziyareti! Mini eteğiyle Atasına koştu!

23 Nisan kutlamaları kapsamında öğrenci ve velileri ile Anıtkabir'e giden bir anasınıfı öğretmeninin mini etekli kombini tepki çekti. Sosyal..
‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı
Gündem

‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuto..
ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı
Dünya

ABD, Suudi Arabistan'da Ukrayna'nın sistemini kullanmaya başladı

İran'a karşı net üstünlük kuramayan eşkıya ABD ordusunun Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde Ukrayna’nın geliştirdiği “Sky Map” ..
Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...
Gündem

Uşak Belediyesi'nde skandal iddialar: Epstein adası gibi olmuş! İmar müdürü kendi çıplak görüntülerini...

Veryansın TV ekranlarında yayınlanan programda gazeteci Engin Balım, Uşak Belediyesi ve CHP yönetimine yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. B..
Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi
Gündem

Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi

İbrahim Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede büyük yankı uyandıran belgeler, Türkiye tarihinin karanlıkta kalmı..
Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu
Dünya

Trump rica etmişti! İran idam kararını dünyaya duyurdu

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ricası üzerine 8 kadının idam cezasının kaldırıldığı” yönündeki iddiasını yalanladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23