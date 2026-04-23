Hokkabazlar! Marx ve Sokrates’i bırak Sarıyer’deki 2 villadan bahset

Karahasanoğlu, sanık Pehlivan’ın savunmasını "lüzumsuz" ve "iddialarla ilgisiz" olarak nitelendirdi. Yazıda, sanığın Gezi eylemleri sanığı Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı, Sokrates, Lula da Silva ve Marx gibi isimlerden bahsettiği, ancak davanın temelini oluşturan Sarıyer’deki iki villa iddiasına dair tek kelime etmediği vurgulandı.

"Hokkabazlık" tepkisi: İmamoğlu hatırlatması

Pehlivan’ın savunma esnasında diğer sanıkların söz hakkı istemesine itiraz etmesini eleştiren Karahasanoğlu, bu tavrı "hokkabazlık" olarak tanımladı. Yazıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da benzer şekilde duruşmalarda araya girme isteği hatırlatılarak, sanıkların tutarsız tavır sergilediği öne sürüldü.

Rüşvet pazarlıkları ve sahte tutanaklar yanıtsız kaldı

Sanığın tarihi olaylara atıfta bulunarak yargılamayı sabote etmeye çalıştığını belirten Karahasanoğlu, şu soruların cevapsız kaldığını hatırlattı:

Müteahhidin İBB Başkanı’na 1 milyar TL’lik taşınmazı bedelsiz vermesi,

İhale usulsüzlükleri,

Otel köşelerindeki rüşvet pazarlıkları,

Sahte arabuluculuk tutanakları.

"Örgütün ifşası" iddiası

Duruşma salonunda avukatların topluca itiraz etmesini ve mahkeme başkanına verdikleri yanıtları yorumlayan Karahasanoğlu, bu durumu bir "ifşa" olarak değerlendirdi. Karahasanoğlu, bu savunma stratejisiyle sanıkların mahkumiyeti şimdiden kabullendiklerini iddia etti.

