  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da rejim değişikliği isteyen ABD'de rejim değişiyor! Güney Kafkasya için tarihi çağrı: 'Dış müdahalelere karşı omuz omuza verelim' Hemen kontrol edin! O marka binlerce aracını ciddi yangın riski nedeniyle geri çağırdı! Trump'tan İran'a karşı geri vites! Galatasaray taraftarının protestosuna maruz kalan Günay hüngür hüngür ağladı 23 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Nisan 1534: İbrâhim Gülşenî'nin vefatı (Gülşeniyye Tarikatının Kurucusu) Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı Bir ülke daha IMF'den kurtuldu! Borçlarının tamamını ödediler Sonunda akılları başlarına geldi! 2 seçenek ortaya atıldı
Gündem
Gündem

Hokkabazlar! Marx ve Sokrates'i bırak Sarıyer'deki 2 villadan bahset

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hokkabazlar! Marx ve Sokrates’i bırak Sarıyer’deki 2 villadan bahset

Yeni AKİT yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında tutuklu sanık Mehmet Pehlivan’ın sergilediği tutumu köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, sanığın savunma yapmak yerine tarihi ve siyasi figürler üzerinden "filozofluk" yapmaya soyunduğunu belirtti.

Karahasanoğlu, sanık Pehlivan’ın savunmasını "lüzumsuz" ve "iddialarla ilgisiz" olarak nitelendirdi. Yazıda, sanığın Gezi eylemleri sanığı Can Atalay, Selçuk Kozağaçlı, Sokrates, Lula da Silva ve Marx gibi isimlerden bahsettiği, ancak davanın temelini oluşturan Sarıyer’deki iki villa iddiasına dair tek kelime etmediği vurgulandı.

"Hokkabazlık" tepkisi: İmamoğlu hatırlatması

Pehlivan’ın savunma esnasında diğer sanıkların söz hakkı istemesine itiraz etmesini eleştiren Karahasanoğlu, bu tavrı "hokkabazlık" olarak tanımladı. Yazıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da benzer şekilde duruşmalarda araya girme isteği hatırlatılarak, sanıkların tutarsız tavır sergilediği öne sürüldü.

Rüşvet pazarlıkları ve sahte tutanaklar yanıtsız kaldı

Sanığın tarihi olaylara atıfta bulunarak yargılamayı sabote etmeye çalıştığını belirten Karahasanoğlu, şu soruların cevapsız kaldığını hatırlattı:

  • Müteahhidin İBB Başkanı’na 1 milyar TL’lik taşınmazı bedelsiz vermesi,
  • İhale usulsüzlükleri,
  • Otel köşelerindeki rüşvet pazarlıkları,
  • Sahte arabuluculuk tutanakları.

"Örgütün ifşası" iddiası

Duruşma salonunda avukatların topluca itiraz etmesini ve mahkeme başkanına verdikleri yanıtları yorumlayan Karahasanoğlu, bu durumu bir "ifşa" olarak değerlendirdi. Karahasanoğlu, bu savunma stratejisiyle sanıkların mahkumiyeti şimdiden kabullendiklerini iddia etti.

Ali Karahasanoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın>>>

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Bu milletin parasına çöktü üstüne birde gırgır geçiyor devletin mahkemesiyle buna bu fırsatı verenler bunun kadar suçludur resmen bir kurumu pas pas yaptı

Cengiz

Yedikleri naneyi çok iyi biliyorlar ,ne diyecekler ancak böyle Sow yapacaklar nasıl olsa ceza alacaklarını iyi biliyorlar,feto taktiği küme düşmüş bir örgütsunuz,
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23