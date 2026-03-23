OMODA & JAECOO yerelleşme atağında! Avrupa’da hız kesmiyor

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, küresel pazarda akıllı mobilitenin dinamiklerini değiştiriyor. OMODA & JAECOO, 2026 yılının başında Avrupa otomotiv pazarında güçlü performans göstergeleriyle hızla oyunun kurallarını değiştiren bir marka haline geliyor. Avrupa pazarında genç bir marka olmasına rağmen Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya gibi çekirdek pazarlarda satış alanında önemli atılımlar gerçekleştiren marka; üretim, Ar-Ge ve marka inşası gibi birçok alanda yerelleşme çalışmalarını da hızlandırıyor. Bu gelişmeler, markanın Avrupa pazarını kapsamlı şekilde derinlemesine geliştirme konusundaki kararlılığını ve yetkinliğini ortaya koyuyor.

Çekirdek pazarlarda atılım ve ürünlere yoğun ilgi!

2026 yılının ilk iki ayında güçlü ürün portföyünün etkisiyle Avrupa’nın birçok pazarında dikkat çekici sonuçlar elde eden marka, Birleşik Krallık pazarındaki liderliğini sürdürüyor. Ocak ayında JAECOO 7, 4 bin 59 adetlik tescil ile Birleşik Krallık otomobil perakende satış listesinde ilk sıraya yerleşti. Ocak ve şubat verilerine göre markanın Birleşik Krallık’taki toplam tescil sayısı 5 bin 505 adede ulaşarak kümülatif satış sıralamasında üçüncü sırayı aldı. İtalya’da ise OMODA & JAECOO çok daha hızlı bir büyüme gösterdi. Ocak ayında satışların 2 bin 500 adedi aşarak yıllık bazda yüzde 368 artmasının ardından, şubat ayında satışlar yeni bir zirveye ulaşarak 2 bin 960 adet oldu ve yıllık büyüme oranı yüzde 465,97’ye çıktı. Böylece marka iki ay üst üste üç haneli büyüme kaydetmiş oldu. Özellikle OMODA 5, lansmanından yalnızca beş ay sonra aylık 1.000 adedin üzerinde satışa ulaşmayı başardı. Ocak ayının sonunda pazara sunulan OMODA 7 de kısa sürede popüler yeni modellerden biri haline gelerek markanın ürün portföyünün güçlü rekabet gücünü ortaya koydu. Marka, İspanya pazarında ise büyüme istikrarlı şekilde devam ediyor ve şubat ayında satışlar yıllık bazda yüzde 45 arttı. Kullanıcıların markaya gösterdiği ilgi, artık yetkili satıcı tarafında da güçlü bir güvene dönüşüyor. PwC ve Faconauto tarafından ortaklaşa yayımlanan VCON 2025 araştırmasına göre OMODA & JAECOO, yetkili satıcılar tarafından en çok değer verilen marka seçildi.

Marka iletişimi sınırları aşıyor!

OMODA & JAECOO, satış büyümesinin ötesinde Avrupalı tüketicilerle daha güçlü duygusal bağlar kurmayı da hedefliyor. Marka, London Fashion Week 2026’nın ana partnerlerinden biri olarak moda dünyasına adım attı ve öncü modeli OMODA 7’yi bu prestijli etkinlikte sergiledi. Aynı zamanda 12-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen Madrid Fashion Week 2026 kapsamında gerçekleştirilen şehir moda etkinliği “OMODA Madrid es Moda”ya sponsor olarak etkinliğe güçlü bir şekilde dahil oldu. Modern otomotiv tasarımının Avrupa moda trendleriyle buluşması, markayı yalnızca bir otomobil üreticisi olmaktan çıkararak estetik vizyona ve kültürel sıcaklığa sahip bir kültürel katılımcıya dönüştürüyor. Yerel kültürle kurulan bu bağ, markanın Avrupalı tüketicilerin zihninde daha canlı bir yer edinmesini sağlıyor.

Yerelleşmiş Ar-Ge ve üretim ile uzun vadeli temeller atılıyor!

Avrupa’daki Ar-Ge ve üretim yatırımlarını hızlandırarak yerelleşmiş operasyonlarını sürekli güçlendiren OMODA & JAECOO, yerel pazarın ihtiyaçlarını daha iyi anlamayı ve karşılamayı hedefliyor. İspanya’nın Barselona kentinde kurulacak üretim tesisinin 2026 yılında resmi olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Almanya’nın Raunheim kentindeki Avrupa Ar-Ge Merkezi ise genişletilerek 2 bin metrekarenin üzerine çıkarıldı. Ekip büyüklüğünün 140 kişiye ulaşması planlanırken, çalışmalar özellikle şasi ayarları ve Avrupa regülasyonlarına uyum üzerine yoğunlaşacak. Buna ek olarak Fransa’nın Paris bölgesinde Avrupa Tasarım Merkezi için yeni bir lokasyon belirlenmiş durumda. Bu merkezde gelecekte Avrupa pazarı için kompakt model geliştirme çalışmalarının yürütülmesi planlanıyor. Bugüne kadar OMODA & JAECOO Avrupa’da 16 ülkeye giriş yaparak toplamda 220 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Fransa ve Almanya’da yapılacak yeni lansmanlarla birlikte markanın Avrupa pazarında tam kapsama ulaşması hedefleniyor. Barselona fabrikasının devreye alınması, Almanya’daki Ar-Ge merkezinin genişletilmesi, Fransa’daki tasarım merkezinin kurulması ve London Fashion Week gibi sektörler arası iş birlikleri sayesinde OMODA & JAECOO, Avrupa otomotiv pazarında çok daha kapsamlı ve çok boyutlu bir şekilde varlık göstermeye devam ediyor.