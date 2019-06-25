Ömer Toprak kimdir nereli ve kaç yaşında? Ömer Toprak Beşiktaş transfer

Beşiktaş, yeni sezon için transferlere devam ediyor. Beşiktaş, Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak için Borussia Dortmund'la görüşmelere başladı. Ömer Toprak, 2005 yılında Freiburg futbol takımında oynamaya başladı. Peki Ömer Toprak kimdir? Ömer Toprak nereli ve kaç yaşında? Ömer Toprak hangi takımlarda oynadı?

Ömer Toprak kimdir?

Ömer Toprak, 21 Temmuz 1989 tarihinde Ravensburg, Almanya’da doğmuştur. Aslen Sivas’lıdır. Dedesi zamanında işçi olarak Almanya’ya gitmiş ve aile oraya yerleşmiştir. Harun Toprak (d.1987) adında futbolcu olan abisi vardır. Futbola doğduğu şehirde TSB Ravensburg takımının altyapısında başladı. Ömer Toprak Daha sonra FV Ravensburg takımına geçti. Türkiye'deki lise düzeyi eğitime denk gelen 13 yıl süren abitur eğitimini tamamladı. Ömer Toprak, 2005 yılında Freiburg futbol takımında oynamaya başladı. 2007 yılında profesyonel olarak Freiburg'un U-19 takımında oynamaya başladı. 2008 yılında da Almanya U-19 milli takımında oynadı.

Öte yandan Beşiktaş orta saha oyuncusu için Sami Khedira ile de görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Sami Khedira kimdir? Sami Khedira nereli ve kaç yaşında?