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Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor’da son haftaların tartışılan oyuncusu olan Ömer Şişmanoğlu, ligin 22.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:27
Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor’da son haftaların tartışılan oyuncusu olan Ömer Şişmanoğlu, ligin 22. haftasında Beşiktaş’a attığı gol sonrası kulaklarını neden kapattığı ile ilgili açıklamada bulundu. Şişmanoğlu, gösterdiği tepkinin kendisine küfreden kişilere olduğunu ifade etti.


Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş ağlarına attığı gol sonrası kulaklarını kapatarak, gole sevinmemesini birilerine gösterdiği tepkiden kaynaklandığını belirterek, “Atiker Konyaspor maçında atamadığım gole tabi ki ben çok üzüldüm. Zaten en fazla ben gol atmak istiyorum. Yeni Malatyaspor’u da en güzel yerlere getirmek istiyorum. Sezon başında buraya geldiğimde de bunları söylemiştim. Atamadım insanlık hali. İnsanlar tabi ki hata yapabilir. Ben üzüldüm, taraftar da üzülmüş. Bana edilen küfürler var. Ben zaten küfrü hiç sevmiyorum. Sosyal medyadan benim aileme, evlatlarıma küfür edilmesi hiç hoş değil. Ben böyle şeylere bayağı takılıyorum. Benim tepkim gerçek Yeni Malatyaspor taraftarına değildi. Çünkü sağ olsun onlar beni desteklediler. Bütün hafta destek verdiler. Çok sağ olsunlar ama bazı kişilere benim aileme küfür etmeleri hiç hoş olmadığını göstermek istedim. Tepkimi böyle dile getirdim. ‘Ben sizi duymak istemiyorum, hatta duymuyorum, siz benim umurumda bile değilsiniz’ demek istedim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:27
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