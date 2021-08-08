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Siyaset Ömer Faruk Gergerlioğlu Konya'da provakasyon peşinde!
Siyaset

Ömer Faruk Gergerlioğlu Konya'da provakasyon peşinde!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Konya'da elim bir saldırı ile katledilen Dedeoğulları ailesini ziyaret etti. Burada provakasyona soyunan Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:42:00 - 2021-08-08 21:49:22
Ömer Faruk Gergerlioğlu Konya'da provakasyon peşinde!

 Yeniakit.com.tr 

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Konya'daki Dedeoğulları ailesinin taziye çadırını ziyaret etti. İki aile arasındaki yıllardır süregelen husümeti kaşımaya devam eden Gergerlioğlu, cinayetin 'ırkçı' bir saldırı olduğunu iddia etti. “Konya’da Dedeoğulları katliamına ilişkin husus komisyona götürüldü. Komisyon başkanlığı olayı cinayetlerin sebebini araştırmadan, ‘köylü husumetidir’ diyerek Konya’ya gitmeme kararı aldı." diyen HDP'li Gergerlioğlu, "Oysa aile 12 Mayıs sürecinde saldırıya uğradığı zaman, saldırının ırkçı bir saldırı olduğunu söylüyor. Ardından aile bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyor ve koruma talebinde bulunmasına rağmen, yeterli önlemler alınmıyor. Burada ciddi bir görev ihmali var. Komisyon havuz medyasının açıklamalarına bakarak kendi kafasına göre karar veriyor.” ifadelerini kullandı.

'Bu komisyon kapatılmalı'

Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM İnsan Hakalrı Komisyonu'na ilişkin sözlerine şöyle devam etti: “Siz komisyonsunuz ve işiniz gidip olayı araştırmaktır. Biz defalarca helikopterden atılan Kürt köylülerini, işkenceleri, insan kaçırmaları, çıplak aramaları, KHK vb. birçok konuyu komisyona taşıdığımızda, geri döndü. Ben bu komisyondan ümidimi yitirdim. Komisyon başkanı kırmızı plakalı araçla dolaşmaktan başka bir şey yapmıyor. AK Parti ve MHP üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon sadece iktidarın araştırın dediği konuları araştırıyor. Komisyon araştırmayan bir komisyon haline geldi. Bence bu komisyon kapatılmalı.”

'Katliamın nedenlerini araştıracağım'

Bir süre Konya'da olacağını belirten Gergerlioğlu, “Ben çabalarımla Konya’da bu katliamlarının nedenini araştıracağım. Burada herkesle görüşeceğim. Önyargısız bir şekilde herkesle görüşüp, ayrıntılı bir inceleme yapacağım. Burada her farklı kesimi dinlemek istiyorum.” dedi.

'Kürtler sadece bugün öldürülmedi'

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, cinayetin işlendiği gün şu ifadeleri kullanmıştı: "Kürtler, sadece bugün öldürülmedi, dün de öldürülüyorlardı, 50 yıl önce de. Öldürülme nedenleri hiç değişmedi ama o nedenler hiç bilinmek de istenmedi. Yine öldürüldüler, aynı nedenler ve aynı yöntemlerle. Çok üzgünüm."

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