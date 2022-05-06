Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ'a: AK Parti bu provokasyonlara geçit vermeyecektir!

Yeniakit.com.tr

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı binası önüne giderek, Süleyman Soylu'ya tehditler savurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur." diyen Çelik, "AK Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

'Milli bir siyaset değil'

Özdağ'ın üslubunun milli olmadığını söyleyen Çelik, "Siyasette herhangi bir politikayı eleştirmek demokratik bir haktır. Ancak kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek demokrasimizi zehirlemektir. Avrupa’nın ırkçı aşırı sağının dilini Türk siyasetine taşıma gayretleri milli bir siyaset değildir." dedi.

Ömer Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

Aziz milletimiz yabancı operasyonların elverişli zemini olan nefret siyasetlerinin farkındadır...

Devletimiz, ulusal çıkarlarımızı hedef alan saldırıları boşa çıkartacak kudret ve kararlılıktadır.

Ak Parti, nefret siyasetine karşı durmaya devam edecektir.



