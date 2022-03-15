Ömer Çelik: Kimsenin yapamadığını Türkiye yaptı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Yıllardır Avrupa bu kadar yakınında bir savaş yaşamamıştı. Demokrasinin tehditle karşılaştığı durumlarda sadece belli ülkelerde demokratik süreçlerin işlendiğini gördük. Her türlü işgale karşı çıkmamız lazım. Böyle bir dayanışma ortaya koyulmazsa gücü yetenin diğer ülkeye saldırması tüm dünyada ortaya çıkacaktır. Bunun ilkesel olarak nasıl yapılması gerektiğine dair, altı çizilmesi gereken hususlar var. Kırım işgal edildiğinde Türkiye'nin çağrısı desteklenseydi bugünkü tablonun çıkması engellenecekti. Neden Kırım işgal edilirken sessiz kalındı? Kırım'ın işgalini engellemeyecek, oradaki tabloyu asli durumuna döndürmeyecek bu yaklaşımlar bir tepki olarak kaldı.

"Macron haddi olmadığı halde Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı"

Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizini görüştüğü toplantılarda neden Türkiye yoktur? Bu zirvelerin işler hale getirilmesi konusu bu göçmen mutabakatı denen anlaşmalar onlar da uygulanmadı. Böylesi bir savaş ortamında hala olayın gerçek şemasının ne olmasının gerektiği konusunda bir tablonun ortaya çıkmaması büyük bir basiretsizliktir. Türkiye bölgesinde güçlü bir devlettir. Avrupa güvenlik mimarisini Türkiye olmadan şekillendirmezsiniz! Macron örneğinde gördüğünüz gibi haddi olmadığı halde Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladı. Sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" dedi. Şimdi ne diyor Macron," NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz".

"Türkiye'ye ambargo çabası trajiktir"

Türkiye egemen ve bağımsız bir devlet olarak kuşkusuz milli güvenliğini korumaya muktedirdir.

Bütün bunlara rağmen Türkiye'ye ambargo çabası trajiktir. Savaştan önce bu konuda katı duranlar şimdi yumuşamaya başladı. Gördüler ki burada uluslararası sistemin dikişleri sökülürse Türkiye'ye bir şey olmaz. Olan kendilerine olacak.

Her seferinde gerçekliğin duvarına çarparak gördükleri bu tabloda artık bu sahte anlayışlardan kurtulmaları gerekiyor.

"Kimse Türkiye gibi bir diplomasi süreci geliştiremedi"

Nitekim Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye ile ilgili olarak birtakım yalnızlaştırma politikaları karşısında görüldü ki aslında diplomasi masasında Türkiye var. Görüldü ki bu süreçte kimse Türkiye gibi bir diplomasi süreci geliştiremedi. Ve pek çok birlik adına üretilmesi gereken diplomasiyi ve barış umudunu buna en büyük katkıyı Türkiye'nin yapacağı görülmüştür.

Yeni modeller de üretilebilir. Dolayısıyla burada askeri açıdan bakmadan bir üçüncü yol olarak diplomasinin harekete geçirilmesinde Türkiye öncü olmuştur. Hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğü hem de Rusya'nın güvenlik kaygılarını giderecek bir girişim umudu Türkiye ile doğmuştur.

Bundan sonrasında da inşaAllah bu diplomatik temaslar güçlü şekilde sürecektir.

"Miçotakis'in ziyareti önemli"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti önemli bir ziyarettir. Ortaya çıkan gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat doğmuştur. Diplomasi ve hakkaniyetle sorunların çözülmesi için bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz.