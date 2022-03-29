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Biyografi Ömer Çelakıl kimdir, nereli kaç yaşında? Ömer Çelakıl öldü mü yaşıyor mu?
Biyografi

Ömer Çelakıl kimdir, nereli kaç yaşında? Ömer Çelakıl öldü mü yaşıyor mu?

Ömer Çelakıl, Ömer Çelakıl biyografi, Ömer Çelakıl hayatı, Ömer Çelakıl özgeçmişi, Ömer Çelakıl’ın ne iş yaptığı büyük merak konusu. İşte Ömer Çelakıl kariyeri...

Yeniakit Publisher
2022-03-29 10:14:00 - 2022-03-29 10:17:17
Ömer Çelakıl kimdir, nereli kaç yaşında? Ömer Çelakıl öldü mü yaşıyor mu?

Ömer Çelakıl, 1980 Şanlıurfa, Siverek‘de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezundur. Ömer Çelakıl 2002 yılında çıkardığı ‘Kuran-ı Kerim’in Şifresi’ kitabıyla büyük ses getirmiştir.

TNT ve daha sonrada Fox televizyonunda “Ömer Çelakıl’la Hayatın Şifreleri” adlı program yaptı. İstanbul’da yaşayan Çelakıl, metafizik konularını araştırıyor. Kuran’daki matematiksel sistemi inceleyerek bir takım bilgilere ulaşıyor.

Ömer Çelakıl yazdığı kitaplar hangileri?

Cennet Cehennem Var Mı?

Sırlı Ayetler

Beklenen Kıyamet

Kur'an-ı Kerim'in Mucize Sırları

Kur'an-ı Kerim'in Şifresi

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