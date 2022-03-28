Ömer Çelakıl hayatta mı? Gündemi altüst edecek açıklama geldi
Beyaz Tv sunucu Türker Akıncı uzun süredir ekranlarda gözükmeyen araştırmacı yazar Ömer Çelakıl ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Akıncı, izleyiciler tarafından kendisine sürekli olarak yöneltilen 'Ömer Çelakıl hayatta mı?' sorusuna da cevap verdi.
Beyaz Tv sunucu Türker Akıncı, araştırmacı yazar Ömer Çelakıl'ın neden ekranlara çıkmadığını açıkladı.
Ne Var Ne Yok Youtube kanalı üzerinden konuşan Türker Akıncı, Ömer Çelakıl'ın hayatta olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.
Akıncı yaptığı açıklamada, "Ömer Çelakıl’ın nerede olduğu sürekli soruluyor. Bu açıklamayı zaruri olarak yapmak zorundayım. Kendisi şu an hayatta… Çelakalıl tehdit mi aldı? Canlı yayına çıkardığımız dönemlerde, üstü kapalı tehditler aldığını ve garip yerlerden garip aramalar aldığını söylemişti. Konuşmasından rahatsız olan birileri olduğunu söylemişti. Kamera arkasında ise Çelakıl ile hemen hemen her hafta konuşuyoruz. Çalışmaları devam ediyor. İklim konusunda çok ciddi çalışmaları var. Önemli mesafeler kat etti. Son canlı yayınında Türkiye’nin bilinmeyen bazı projeler olduğunu söylemişti. Şimdi baktığımızda bu projeleri yavaş yavaş görüyoruz. Şuna bir açıklık getirelim. Ömer Çelakıl hayatta ve kendi tercihlerinden kaynaklı ekranlara çıkmıyor. Bu kendisinin kararıdır" dedi.