Ömer Arif Derman rolünü kim oynuyor? Hakim Ömer Arif Derman kim?
İlk bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Hakim dizisini merak edenler başrol oyuncularının kim olduğunu, daha önce hangi dizilerde rol aldıklarını araştırıyor. Peki, Ömer Arif Derman rolünü kim oynuyor?
Erdal Beşikçioğlu kim? Your Honor dizisinin uyarlaması olan Hakim, 4 Nisan Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, dizide Ömer Arif Derman rolünü kim oynuyor?
Ömer Arif Derman rolünü kim oynuyor? Hakim Ömer Arif Derman kim?
ATV ekranlarında yayımlanacak olan Hakim dizisinde Ömer Arif Derman karakterini Erdal Beşikçioğlu oğlu oynuyor.
Erdal Beşikçioğlu kim?
Erdal Beşikçioğlu 5 Ocak 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Beşikçioğlu'nun babası Ünyeli annesi ise Kosova Priştine'den Ankara'ya göç etmiş bir ailenin kızıdır.
Beşikçioğlu, orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev aldı.
Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Beşikçioğlu, 2017 yılında hayatını kaybeden Gençlerbirliği’nin eski başkanlarından İlhan Cavcav'ın yeğenidir.
Erdal Beşikçioğlu oynadığı filmler:
Bergen (2022) - Halis Serbest
Acı Kiraz (2020)
Kapı: Nihat Durak - (2019) - Efrem
Çiçero: Serdar Akar - (2019) - Elyesa Bazna
Tiger Zinda Hai: - (2017) -
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku: Çiğdem Vitrinel - (2014) - Arif
Behzat Ç. Ankara Yanıyor: Serdar Akar - (2013) - Behzat Ç.
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm: Serdar Akar - (2011) - Behzat Ç.
Kurtlar Vadisi Filistin: Zübeyr Şaşmaz - (2010) - Moşe ben Eliezer
Bal: Semih Kaplanoğlu - (2010) - Yakup
Kardelen: Mehmet Güneş - (2010) - Servet
Vali: Çağatay Tosun - (2008) - Faruk Yazıcı
Hayat Var: Reha Erdem - (2008) - Baba
Eve Giden Yol: Semir Aslanyürek - (2006) - Mahmut
Barda: Serdar Akar - (2006) – Nasır
Erdal Beşikçioğlu oynadığı diziler:
Hakim (2022-) - Ömer Arif Derman
Hamlet (2021)
Kağıt Ev (2021) - Cihan Fırtına
Çocukluk (2020) - Mahir Boztepe
Adı Efsane (2017) - Tarık Aksoy
46 Yok Olan (2016) - Murat Günay
Reaksiyon: (2014) - Yavuz Aslan
Leyla ile Mecnun: Onur Ünlü - (2011) - Başkomiser Behzat Ç.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi: Doğan Ümit Karaca - (2010-2013 ve 2019) - Başkomiser Behzat Ç.
ES-ES: Bahadır İnce - 2009-2010 Işık Öğretmen
Vali: Çağatay Tosun - 2009
Ayrılık: Metin Balekoğlu (2009) - Abdullah Şamil
Köprü: Sadullah Şentürk - (2006-2008) - Vali Faruk Yazıcı
Seni Çok Özledim: Dilek Gökçin (2005) - Sado
Ödünç Hayat: Nihat Durak - (2005) - Mustafa
Körfez Ateşi: Veli Çelik - 2005
Kasırga İnsanları: Nihat Durak - (2004) - Yunus
Mars Kapıdan Baktırır: Jale İncekol - (2004) - Süha
Tatlı Hayat: Bora Tekay - 2003