Ömer Abdülaziz Bey kimdir? Ömer Abdülaziz Osman Bey'in neyi olur?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in eşi Malhun Hatun’dur. Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun'un ismi çeşitli kaynaklarda Mal Hâtun, Mala Hatun ve Kameriye Hâtun olarak geçmektedir.

Kuruluş Osman dizisinin yayın hayatına başlamasının ardından Malhun Hatun’un hayatı ve tarihteki yeri de araştırılmaya başlandı. Bunun yanı sıra en çok merak edilenler arasında Osman Bey’in eşinin babası kim olduğu hakkında yapılan araştırmalar oldu. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemini konu alan dizide en sık araştırılan karakterlerinden bir tanesi olan Malhun Hatun’un babası kimdir? Osman Bey’in neyi olur?

Ömer Abdülaziz Bey kimdir?

Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşi olan Malhun Hatun, İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesidir. Genellikle Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey olarak geçmektedir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak belirtilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunmaktadır. Osmanlı padişahlarının yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesin olarak belirlidir.