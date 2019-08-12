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Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru

- Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins:"Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek. Çok iyi hazırlandık. Henüz hiçbir şey belli değil"- Orta saha oyuncusu Giorgos Masouras: "Her zaman iyi oynamaya çalışırız ama yarınki maçta daha da iyi oynamaya çalışacağız"

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:30
Olympiakos-Medipol Başakşehir maçına doğru


ATİNA (AA) - Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Medipol Başakşehir'i çok ciddiye aldıklarını ve ilk müsabakada elde ettikleri 1-0'lık galibiyetin turu garanti etmediğini söyledi.

Yunanistan temsilcisinin teknik direktörü, maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda, futbolculardan Giorgos Masouras ile basın toplantısı düzenledi.

Portekizli teknik adam, Medipol Başakşehir'in çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, yarınki karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Yalnızca ilk 90 dakikada galip geldik, bundan sonra bir 90 dakika daha var. Seyircimizin desteğini bekliyoruz. Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek. Çok iyi hazırlandık. Henüz hiçbir şey belli değil. 90 dakika sonra sonuç belli olacak. İlk maçta bazı problemler oldu ancak daha önemlisi bireysel hatalar oldu. Biz taktiğimizi uygulayacağız, oyun biraz değişik olabilir ama taktiğimiz üst seviyede olacak.

Bireysel hataları azaltabilirsek ve daha ciddi oynayabilirsek, daha iyi bir sonuç alabiliriz. Başakşehir'i çok güçlü ve dinamik bekliyorum. Daha 90 dakika var ve hiçbir şey bitmiş değil. Ciddi ve dikkatli olmamız gerek. İki takım da tüm gücünü ortaya koyacak. AEK ile oynadıkları maçta gördük ki güçlü bir takım. Sakat ve cezalıları olmasına rağmen çok tehlikeli olabilirler."

Pedro Martins, Olympiakos'un yaptığı 3 resmi maçta 5 gol atıp, gol yememesinin hatırlatılması üzerine ise "Bizi sadece galibiyet memnun ediyor. Biz her zaman çok dikkatli oynamalıyız. Geçen seneye göre çok daha ofansif oynuyoruz. Futbolda galibiyet en önemli şey, kaliteli bir oyun sergilemeye çalışacağız. Bizim felsefemiz iyi oyun ve bunun getireceği galibiyet." ifadelerini kullandı.

Martins, sakatlığı geçen Daniel Podence'nin yarınki maçta forma giyeceğini de açıkladı.


- Masouras: "Yarınki maçta daha da iyi oynamaya çalışacağız"


Olympiakos'un orta saha oyuncusu Giorgos Masouras, turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

İstanbul'daki ilk maçın tek golünü atan Masouras, yarınki karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını kaydederek, "Yarın yüzde yüz elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak gol atıp atmayacağımı söyleyemem. Olympiakos forması giymek herkese nasip olmaz. Her zaman iyi oynamaya çalışırız ama yarınki maçta daha da iyi oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:30
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Olympiakos
  4. Pedro Martins
  5. Şampiyonlar Ligi

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