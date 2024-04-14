Ölümsüzlük otu (sarısabır) nedir, nerelerde yetişir? Dağda, taşta, ovada otu biter: Üzerine bir damla! Eser kalmıyor

Sarısabır, Asphodelaceae familyasından Aloe cinsini oluşturan anavatanı Afrika olan bitki türlerinin ortak adıdır.

Bu bitkinin yapraklarından çıkan jelin şifa özelliği bulunmaktadır. Jel oksijenle temas ettikten sonra bir çeşit oksitlenme yapmakta ve yaklaşık 5 saat içinde şifa özellikleri ortadan kalkmaktadır.

Günümüzde Çin, Hindistan, Orta ve Güney Amerika, Meksika ve İspanya gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. Bitki toplam 2 veya 3 defa sarı renk çiçek açar. Agave (sabır) ile karıştırılmamalıdır.

SARI SABIR NERELERDE YETİŞİYOR?

Zambakgiller familyasından, anayurdu Afrika Kıtası olan sarısabır, ülkemizde Güneybatı ve Güney bölgelerimizdeki sıcak yörelerde yabani olarak yetişmekte, kimi yerlerde de süs bitkisi olarak kültürü yapılmaktadır.

SARI SABIR FAYDALARI

•Yara tedavilerinde Aloe Vera kullanımı çok yaygındır. Bilhassa iltihaplı deri rahatsızlıklarının tedavisine fayda sağlar.

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•Aloe Vera cilde faydaları ile özellikle bilinir. Cilde yumuşaklık ve nem kazandırır, pH oranını düzenler. Cildi genç ve diri tutar.

•Cilt hastalıkları ile mücadelede en etkin ilaçtır. Bilhassa uçuk, mantar gibi problemleri çok kısa sürede iyileştirir, sedef hastalığının tedavisinde kullanılır. (Ciltteki mantarın tedavisinde etkin olduğu gibi bağırsak mantarlarında da etkindir.) Vitiligo hastalığınada iyi gelmektedir.

•Deri üzerinde bulunan gözenekleri temizleyen Aloe Vera teni toksinlerden arındırır.

• Sivilcenin üzerine bir damla dökmek yeterli oluyor! Yara izlerinden eser kalmıyor.

Ölümsüzlük bitkisi: Aloe vera!

Aloe vera, zambakgiller familyasından olan, kaktüse benzer bir bitkidir. Yapraklarında su depolayan kalın ve kısa saplı bu bitki en çok cilt yaralanmalarını tedavi etmesiyle bilinir, ancak sağlığa fayda sağlayabilecek başka kullanımları da vardır.

Aloe vera cilt için nasıl kullanılır?

Cilt Bakımı: Temiz bir cilde masaj yaparak uygulanabilir veya doğrudan iz veya güneş yanıkları üzerine sürülebilir. Aloe veralı sabunlar oldukça popülerdir. Saç Bakımı: Aloe vera jeli saç derisine masaj yaparak uygulanabilir veya saç maskelerine eklenerek kullanılabilir.