Ölüm tehlikesi bile var! Çürük dişi olanlar dikkat

Diş çürüğü en çok karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Bakteri plaklarının diş minesine saldırması sonucu oluşan diş çürüğünün çeşitli nedenleri bulunuyor. Bunlar arasında dişlerin fırçalanmaması aşırı şeker tüketimi, yetersiz ağız temizliği, ağız kuruluğu ve dişte meydana gelen çatlaklar gösterilebilir.

ÖLÜM TEHLİKESİ BİLE VAR

Diş çürüğü genellikle diş ağrısı çok şiddetlenene kadar umursanmıyor. Ancak ağız sağlığının kişileri ölüme kadar götürebileceği ortaya çıktı.

Dişte meydana gelen bir enfeksiyonla bakteriler çene kemiğine inerek kemiği delebilir. Söz konusu enfeksiyon kan dolaşımı yoluyla beyne kadar ulaşabilir. Beyne ulaşan bakteriler beynin iltihaplanmasına neden olarak irin dolu bir kısım oluşturur. Bu kısım büyümeye devam ederek çevredeki dokulara baskı yaparak hayati bölgelere kan akışını engelleyebilir. Eğer tedavi edilmezse bu baskı kişiyi ölüme kadar götürebilir. Uzmanlar, diş sağlığına dikkat edilmesinin ve zamanında tedavi edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.