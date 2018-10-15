Ölüm boğazdan geliyor

Durmadan tıkınmak, gözü doymamak. Abur-cubur atıştırmak.. Nefs terbiyesinden mahrum yetişmek, Amerikan toplumunun en önemli derdi haline geldi. Diyorlar ki, Amerika’da kalb-damar hastalıkları engellenebilseydi ortalama ömür yaklaşık yedi yıl uzardı. İlginç bir araştırma sonucu! Amerika, doymazlığının bedelini böyle ödüyor..

John Hopkins Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre kilolu insanların sayısı bu hızla artmaya devam ederse, 2015'te yetişkinlerin yüzde 75'i, çocuk ve ergenlerin yüzde 24'i obez veya şişman olacak.

Önceki araştırmalar, 2003-2004 yıllarında Amerikalı yetişkinlerin yüzde 66'sının şişman veya obez olduğunu göstermişti.

Kalb-damar hastalığı, genellikle yaşlılık hastalığı zannedilmesine rağmen, bundan dolayı ölenlerin % 15'i, 65 yaş altında..

Yani Amerikalıların açgözlüleri, genç yaşta “boğaz” yüzünden hastalanıyor. Halbuki kalb damar hastalıklarının çoğu, tamamen veya kısmen önlenebilir nitelikte.

Birden fazla risk faktörünün bir arada bulunması kalb hastalığı veya ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor. Şeker hastalığından kaynaklanan risk de büyük..

Konu aslında ABD medyasında çok detaylı uyarılar halinde yer almasına ve toplum gerçekten obezliğin kötülüğünü farketmesine rağmen, “nefs terbiyesi” kavramına yabancı olması, olumlu sonuç alınmasını engelliyor.

İngiltere’de oran % 25

İngiltere'de de aynı obezlik derdi var. 10 yaşındaki çocukların üçte birinden fazlasının ya aşırı şişman ya da obez olduğu açıklandı... Yapılan araştırmalar ve istatistikler, 5 yaşındaki çocukların da yüzde 25'inin aynı durumda olduğunu gösteriyor. Bu rakamların gerçeği tam olarak yansıtmıyor olabileceğini, şişman çocukların sayısının daha fazla olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Çünki verilerin, ilkokul çağındaki çocukların gönüllü olarak tartılmasıyla elde edildi. Şişman çocuklar genelde tartıya çıkmayı reddetti. Uzmanlar, erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha şişman olduğunu, okula başlarken her dört erkek çocuktan birinin aşırı şişman ya da obez olduğunu, okulu bitirme çağına gelindiğinde bu oranın üçte bire yükseldiğini bildirdi. Kızlarda ise okula başlarken her beş çocuktan birinin aşırı şişman ya da obez olduğu, okulu bitirme çağında bu oran %30’a yükseldiği ifade edildi.