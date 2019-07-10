Oltu OSB ön talepleri almaya başlıyor

Oltu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kadir Parlak, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve OSB Bölge Müdürü Salih Hocaoğlu basın mensupları ile bir araya gelerek Oltu OSB’nin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Hocaoğlu, Oltu OSB’nin kuruluş aşamasından bu güne kadar olan süreç hakkında açıklamalarda bulundu. Oltu OSB’nin Doğutaş Küçük Sanayi Sitesi’nin çevre yoluna kalan kısmının hemen üst tarafında yer aldığını ifade edenHocaoğlu, ön talepleri alabileceklerini belirtti.

Daha sonra söz alan OSB Başkanı Kadir Parlak, Oltu Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş aşamasından bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Parlak, gelinen aşamayı ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

82 hektarlık bir alana sahip olduklarını ve imar planlarının 55,6 Hektar alana yaptırılıp bakanlık onayı alındığını bildiren Parlak, sürecin uzamasının kamulaştırılması gereken yerlerin mahkeme süreçlerinin uzun sürmesi nedeni ile bu tür gecikmelerin süreci olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Geçen hafta içerisinde OSBÜK Genel kuruluna katıldıklarını, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile yaptıkları görüşmelere değinen Parlak, Bakanlıktan OSB’nin etap etap faaliyete geçirilmesi konusunda anlaştıklarını ve en kısa sürede 1. Etabın parselasyon planlarını yaptırıp Bakanlık onayına sunduktan sonra altyapısına hemen başlanacağını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Parlak, zaman zaman yatırım talepleri geldiğini ve kısa süre içerisinde belirtilen işlemler çözüldükten sonra yatırımcılara arsa tahsisine başlayacaklarını söyledi.

OSB yönetimi, toplantıya katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.