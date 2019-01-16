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Oltasında takılan balığa kendisi bile inanamadı

Hatay Dörtyol'da arkadaşlarıyla birlikte balık avlamaya giden Halil Başer isimli vatandaş, 1 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığında dev bir çatalkuyruk balığı yakaladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:29
Oltasında takılan balığa kendisi bile inanamadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde amatör bir balıkçı, oltasıyla 20 kilo ağırlığında 'Çatalkuyruk' balığı yakaladı. Balığı gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Halil Başer, 'İlk defa bu kadar büyük bir balık yakaladım' dedi.

İlçede olta balıkçılığı yapan Halil Başer, gece yarısı attığı oltasına büyük bir balık takıldığını fark etti. Oltasının kopmaması için yavaş davranan balıkçı, arkadaşlarının da yardımıyla balığı yarım saatte kıyıya çekti. Başer, 20 kilo ağırlığında ve 1 metre uzunluğundaki Çatalkuyruk balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balığı gördüğünde çok şaşırdığını belirten balıkçı Halil Başer, arkadaşlarıyla Dörtyol Sahilinde balık avladığını belirterek, "Oltaya birden bir şeyin takıldığını fak ettim. Çok güçlüydü oltamın misinasının kopacağını zannettim ama kopmadı. Balığı dışarı almak için acele etmedim. Balığı su yüzeyinde görünce çok şaşırdım, ilk defa bu kadar büyük bir balık yakaladım" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:29
  1. Hatay
  2. Dörtyol
  3. Balık Avı
  4. Halil Başer
  5. Çatalkuyruk balığı
  6. dev balık
  7. Oltasında takılan balığa kendisi bile inanamadı

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