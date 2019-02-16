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Olimpiyatlarda yarıştığı Saraybosna'ya antrenör olarak döndü

- Saraybosna'da 1984 yılında düzenlenen kış olimpiyatlarında artistik buz pateninde yarışan ABD'li Tiffany Chin, EYOF 2019'a ev sahipliği yapan şehre 35 yıl sonra Türk sporcu Alp Eren Özkan'ın antrenörü olarak geldi- ABD'li antrenör Chin:"35 yıl sonra Saraybosna'ya geliyorum. Tekrar bu salonda olmak müthiş bir his. Burayı gördüğümde olimpiyat anılarım canlandı"

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
Olimpiyatlarda yarıştığı Saraybosna'ya antrenör olarak döndü


SARAYBOSNA (AA) - LEJLA BİOGRADLİJA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 1984 yılında düzenlenen kış olimpiyatlarında artistik buz pateni dalında yarışan ABD'li Tiffany Chin, 35 yıl sonra aynı kente antrenör olarak döndü.

Saraybosna ve Doğu Saraybosna'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) milli sporcu Alp Eren Özkan'ın antrenörlüğünü yapan Chin, uzun bir aradan sonra Saraybosna'ya yeniden gelmenin müthiş bir his olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan 51 yaşındaki ABD'li antrenör, buz pateni yapmaya 7 yaşında başladığını belirterek, 1984 Kış Olimpiyatları'nda ülkesini artistik buz pateninde temsil etmekten dolayı her zaman gurur duyduğunu ifade etti.

Chin, EYOF 2019 kapsamında artistik buz pateni yarışmalarının yapıldığı Skenderija Spor Salonu'nun kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "1984'te bu salonda yarışmıştım." dedi.

ABD'li antrenör, 35 yıl sonra Saraybosna'ya geldiğini belirterek, "Tekrar bu salonda olmak müthiş bir his. Burayı gördüğümde olimpiyat anılarım canlandı." ifadelerini kullandı.

EYOF 2019'un açılış töreninin yapıldığı Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda da 1984'te sporcu olarak yürüdüğünü belirten Chin, olimpiyatlar için inşa edilen Zetra sSpor Salonu'nun da hala ayakta kalmış olmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Saraybosna'yı çok sevdiğini ve özlediğini söyleyen Chin, "Bosna Hersek'te olimpiyatlardan birkaç yıl sonra yaşanan savaş beni derinden üzmüştü. Yaşananlar gerçekten çok kötüydü." diye konuştu.


- "Alp Eren tam bir savaşçı"


Tiffany Chin, antrenörlüğünü yaptığı milli sporcu Alp Eren Özkan'ın Türk ruhunun cesaretini yansıttığını vurgulayarak, "Alp Eren tam bir savaşçı. Ayağındaki sakatlık nedeniyle EYOF'ta zorluklar yaşadı, ancak her şeye rağmen piste çıkarak yarıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz aylarında Alp Eren ile çalışmaya başladığını söyleyen Chin, "Teklif Türkiye'den geldi. Alp Eren, kolay öğrenen ve bu spora tutkuyla bağlı bir sporcu. Aynı zamanda gelecek vadeden son derece yetenekli bir çocuk." ifadelerini kullandı.

Chin, artistik buz pateninin keyifli bir spor olduğunu belirterek, "Hedef sadece başarı olmamalı. Yaptığınız sporda kendinizi bulmalısınız. Bu spor branşıyla uğraşmak başlı başına bir yolculuk." diye görüşlerini aktardı.

Dünya şampiyonalarında iki kez bronz madalya kazanan Chin, Türkiye'ye ziyaret ettiğini ve hayran kaldığını sözlerine ekledi.


- Alp Eren: "EYOF, olimpiyatlara hazırlık gibi"


Alp Eren Özkan da antrenörü Chin gibi kendisinin de 7 yaşında buz patenine başladığını belirterek, "Annem ben daha doğmadan önce artistik buz pateni sporunun sıkı bir takipçisiymiş. İstanbul'daki evimizin yakınlarında buz pisti açılınca beni oraya götürdü." dedi.

EYOF 2019'un kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Alp Eren, "Burası 2022 Kış Olimpiyatları'na hazırlık gibi. Olimpiyat havasının nasıl olduğunu görmek çok güzel." diye konuştu.

Antrenörü Chin'in buradaki olimpiyatlara katılmış olmasının da büyük bir deneyim olduğunu belirten Alp Eren, "Geldiğinde burada çok duygulandı, gururlandı." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:02
  1. Alp Eren Özkan
  2. EYOF 2019
  3. Olimpiyat
  4. Saraybosna
  5. Tiffany Chin

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