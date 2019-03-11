Olimpiyat madalyalı bisikletçi, evinde ölü bulundu - Bir olimpiyat ikinciliği ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan ABD'li pist bisikletçisi Kelly Catlin, 23 yaşında hayatını kaybetti

COLORADO SPRINGS (AA) - 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan pist bisikletçisi 23 yaşındaki Kelly Catlin, evinde ölü bulundu. Catlin'in, Kaliforniya eyaletindeki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bisikletçinin babası Mark Catlin, VeloNews dergisine yaptığı açıklamada, kızının intihar ettiğini paylaştı. ABD'li Kelly Catlin, kadınlar takım takip kategorisinde 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2016, 2017 ve 2018 dünya şampiyonalarında ise altın madalya kazanmıştı.

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