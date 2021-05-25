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Aktüel Olimpik ve paralimpik nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

Olimpik ve paralimpik nedir, ne anlama gelir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini duyurması üzerine vatandaşlar, olimpik ve paralimpik kelimelerinin anlamlarını araştırmaya başladı. Peki, olimpik ve paralimpik nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 16:22:00 -
Olimpik ve paralimpik nedir, ne anlama gelir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya her ay harçlık verileceğini duyurdu. Söz konusu duyurunun ardından vatandaşlar, olimpik ve paralimpik kelimelerine ilişkin arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Olimpik ne demek?

Olimpik, olimpiyat ölçülerine göre olan anlamına gelmektedir. Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinliktir. Bu etkinliklere 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcular katılır. Dünyanın en kapsamlı spor etkinliğidir.

Paralimpik ne demek? 

Paralimpik Oyunlar, çeşitli engelli gruplarından sporcuların katıldığı çok sporlu etkinlik olarak bilinir. "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatlarından sonra düzenlenir. Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilmektedir.

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