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Ekonomi Ölen memurun kızı emekli olsa da yetim aylığı alır mı?
Ekonomi

Ölen memurun kızı emekli olsa da yetim aylığı alır mı?

Merak edilen Ölen memurun kızı emekli olsa da yetim aylığı alır mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 22:34:00 -
Ölen memurun kızı emekli olsa da yetim aylığı alır mı?

Soru: Benim dedem geçen ay vefat etti. Kendisi öğretmen emeklisiydi. Annem kamuda işçi olarak çalıştığı için şu an SSK emekli maaşı var. Ayrıca vefat eden babamın üzerinden SSK dul eş aylığı alıyor. Anneme, memur emeklisi ölen dedemden yetim aylığı bağlanır mı? Ayşe H.

Cevap: Vefat eden memur emeklisi memurun kızına aylık bağlanabilmesi için kızının bekar, boşanmış veya dul kalmış olması yanında memur olmaması veya memur emeklisi olmaması da gerekiyor. Anneniz babanızın ölümü nedeniyle dul kalmış. Memur değil, memur emeklisi de değil. Buna göre ölen babasından emekli sandığı yetim aylığına hak kazanıyor. Kendisinin SSK emeklisi olması ve eşinden de SSK dul maaşı alması, babasından aylık bağlanmasına engel değil. Maaş bağlanması için SGK’ya ıslak imzalı yazılı başvuru yapması veya e-devlet üzerinden aylık bağlanma talebinde bulunması gerekiyor.

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