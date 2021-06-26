Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda sakladığı ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde öldürdüğü annesini çuvala koyarak evinin balkonunda sakladığı ve eve gelen misafirlerin kötü koku alması üzerine cinayetin ortaya çıktığı olayda gözaltına alınan cinayet şüphelisi genç kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, birlikte yaşadığı dini nikahlı kocası Ahmet D. ile resmi nikah kıymak isteyen Kazakistan uyruklu Emina A. (29), bu duruma karşı gelen ve yaklaşık 1 hafa önce Kazakistan’dan Türkiye’ye yanına gelen annesi Gülistan Aidorova (55) ile tartıştı. Çıkan tartışmanın ardından Emina A., annesi Gülistan Aidorova’yı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise annesinin kaldığı odayı kilitleyip cansız bedenini ise çuval içine koyarak arka balkonda sakladı.

Misafirler ağır kokuyu alınca kayınvalidesinin cansız bedenini buldu

İddiaya göre, evlerine gelen misafirlerin kötü koku aldıklarını söylemesi üzerine balkona çıkan koca, kayınvalidesinin bulunduğu odaya yönelerek kapıyı açmak istedi. Kapıyı açamayınca arka balkondan içeri girmek isteyen Ahmet D., balkonda kan olduğunu fark etti. Bunun üzerine Ahmet D., balkonda bulunan torbayı açtığında kayınvalidesi Gülistan Aidorava’yı kanlar içerisinde gördü. Durumu aynı binanın 3’üncü katında yaşayan babasına bildiren Ahmet D., babasının da gelmesiyle olayı polise ihbar etti.

Tutuklandı

Olayın ardından ekipler, babanın ifadesine başvururken damat Ahmet D. ile 3 çocuk annesi cinayet şüphelisi eşi Emina A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından ikili adliyeye sevk edilirken, Ahmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emina A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.