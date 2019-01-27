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"Öldüm" diye tweet attı, 1 saat sonra sele kapılarak can verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren nişanlı çiftten Çağlar Bencik'in, olaydan 1 saat önce “Öldüğüm gün, pek de gençti rahmetli” şeklinde tweet attığı ortaya çıktı.

27 Ocak 2019 Pazar 23:29
"Öldüm" diye tweet attı, 1 saat sonra sele kapılarak can verdi

Bodrum’da düğün yapacakları salondan dönerken sele kapılan nişanlı çift Billur Atik ve Çağlar Bencik öldü. Atik’ten geriye, olaydan 1 saat önce “Öldüğüm gün, pek de gençti rahmetli” mesajını paylaştığı tweet kaldı.

Muğla Milas'taki Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Billur Atik (23) ile elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) 2 ay önce nişanlanmıştı. Önceki akşam da düğün yapacakları salonu bakmaya gittiler.

Dönüşte şiddetli sağanak yağış başladı. Bodrum'un Mumcular mahallesindeki Akarca mevkisine geldiklerinde derenin taşması nedeniyle su üzerinden geçen köprüde otomobil 'stop' etti. Çağlar Bencik babasını arayarak durumu anlattı. Bu sırada su hızla yükselmeye başlayınca, çift otomobilden indi. Ancak kaçmaya fırsat bulamadan aniden gelen sel sularına kapıldılar. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ve kurtarma ekipleri, sel suları çekildikten sonra, Billur Atik'in (23) cesedini, yakındaki bir evin tellerine takılmış olarak buldu. Çağlar Bencik'in cesedi ise dün sabah olay yerinin 2 km ilerisinde bir seranın içinde bulundu. Billur Atik'in olaydan 1 saat önce bir arkadaşının attığı "Bu benim. Öldüğüm gün, pek de gençti rahmetli" yazılı bir cenaze fotoğrafı tweet'ini paylaştığı ortaya çıktı.

'Birbirlerini çok seviyorlardı'

Billur Atik dün Milas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun üzerine nişan kıyafeti konuldu. Baba Ufuk Atik, "Kızıma 'Gel eve gidelim' dedim ancak nişanlısıyla buluşacağını söyledi. İkisi de birbirlerini çok seviyordu. Acımız çok büyük" dedi.

Felaketin tanıklarından Hüseyin Taş, "Gece bir anda büyük bir gürültüyle sel geldi. Köprünün üzerinden taşan sular evlerimize doldu. Kümesimdeki 40 tavuk da sel sularına kapılarak boğuldu. Hiçbir şey yapamadık. Dışarıdan gelen yardım çığlıklarını duyduğumuzda el fenerleriyle dışarı çıktık. Köprünün üzerinde bir araba vardı ve biri 'imdat' diye bağırıyordu. Ne biz ne de gelen ekipler bir şey yapamadı" dedi.

Öte yandan Bodrum'da sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi. Ağaçlar devrildi, ardı ardına çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Bazı bölgelerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 23:29
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. sel felaketi
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  5. Billur Atik
  6. Çağlar Bencik
  7. "Öldüm" diye tweet attı
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