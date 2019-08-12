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Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı ortaya çıktı

15 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, ortaya çıktı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:19
Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı ortaya çıktı

Öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov 15 Temmuz’dan bu yana ilk kez ortaya çıktı.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, pazartesi günü Türkmenbaşı şehrinde düzenlenen 1. Hazar Ekonomik Forumu'nun açılış programında konuştu. Rusya, Azerbaycan, İran ve Kazakistan temsilcilerine seslenen Türkmen liderin konuşması canlı olarak yayınlandı.

Rus medyası öldüğünü iddia etmişti

Geçtiğimiz Temmuz ayında Berdimuhammedov'a yakınlığı ile bilinen bazı iş insanları, Rus medyasına Türkmen liderin öldüğü yolunda iddialar paylaşmıştı.

En son 15 Temmuz'da görüntülendi

62 yaşındaki devlet lideri en son 15 Temmuz'da kameralar karşısına çıkarak torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu. Ancak birçok kişi videonun önceden çekilmiş olabileceğini iddia etmişti.

Bir önceki Türkmen liderin ölüm haberi gizlenmişti

Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov'un 2006'da haftalar öncesinden iddia olarak ortaya atılan ölüm haberi önce yalanlamış, ardından resmi açıklama ile doğrulanmıştı.

Doğal gaz kaynakları bakımından oldukça zengin olan Türkmenistan'da 'koruyucu' lakaplı Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un, oğlu Serdar'ı varisi olarak gördüğü ve kendisini bu doğrultuda yetiştirdiği biliniyor. Oğul Berdimuhammedov haziran ayında eyalet valiliği görevine getirilmişti.

Freedom House adlı düşünce kuruluşunun geçen yılki raporuna göre Türkmenistan siyasi ve sivil özgürlükler alanında dünyanın en "en kötü" ülkeleri arasında yer aldı.

Ülkede son birkaç senede birçok vatandaş hapse atılırken, muhalif birçok kişinin de kayıp olduğu haberleri yayılıyor. Türkmenistan'a giriş çıkışlarsa oldukça sıkı tutuluyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:19
  1. Gurbanguli Berdimuhammedov
  2. Türkmenistan

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