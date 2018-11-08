Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılıyor mu? Süper Lig ekibine haber gönderdi

Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan için sürpriz transfer iddiası. Fotomaç'ta yer alan habere göre; yıldız futbolcunun Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba ile görüşerek "Beni alın" dediği ileri sürüldü.

Kanatlarda sıkıntı yaşayan Aybaba, Olcay'ı sezon başında da istemişti. Yeşil-beyazlı ekibin, 31 yaşındaki Olcay için devre arasında Trabzonspor ile yeniden masaya oturacağı ifade edildi. Olcay Şahan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 517 dakika forma giyerken 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Beşiktaş'ın 'Feda' sezonunda ikilinin yolu kesismiş, Olcay Şahan, teknik direktör Aybaba'nın vazgeçemediği isim olmuştu. Hatta tecrübeli hoca o dönem, Messi'yi takımında görmek isteyip istemeyeceğinin sorulması üzerine ''Messi, benim takımımda olsa kesin Olcay'la çekişir. Takımımda olsun isterim ama ben yine de Olcay'ı seçerdim'' diye espri yapmıştı.