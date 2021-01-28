Olaylı Süper Kupa maçı sonrası TFF harekete geçti
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçındaki olaylarla TFF harekete geçti.
TFF Süper Kupa maçının son dakikalarında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz arasında gerginlik çıkmış, saha karışmıştı.
Büyüyen tartışmanın ardından Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
Yaşanan olayların ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medipol Başakşehir idarecisi Murat Yaman ve Trabzonspor antrenörü Egemen Korkmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Yaman ve Korkmaz'ın dün oynanan TFF Süper Kupa maçında "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.