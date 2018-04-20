Olaylı derbinin "karar günü" belli oldu!

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka ile 25 Nisan Çarşamba günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

Kurulun, saat 13.00'te başlayacak toplantısında müsabaka ile ilgili kararını vereceği aktarıldı.