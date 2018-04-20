Olaylı derbinin "karar günü" belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, 25 Nisan Çarşamba günü verecek.20 Nisan 2018 Cuma 12:38
TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka ile 25 Nisan Çarşamba günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.
Kurulun, saat 13.00'te başlayacak toplantısında müsabaka ile ilgili kararını vereceği aktarıldı.
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