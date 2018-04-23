Olaylı derbi sonrası gözaltı sayısı 31'e yükseldi
Geçtiğimiz günlerde oynanan ve çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamayan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı.23 Nisan 2018 Pazartesi 14:21
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'i yaralandığı belirtilen S.D. de yer alıyor.
YORUM YAZ