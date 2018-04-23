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Olay paylaşım için açıklama! 'Quaresma sakatlansaydı...'

Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Beşiktaş maçının ardından yaptığı ve sosyal medyada gündem olan paylaşımla ilgili konuştu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:04
Olay paylaşım için açıklama! 'Quaresma sakatlansaydı...'

Tecrübeli futbolcu Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında açıklamalar yaptı.

İşte Murat Yıldırım'ın açıklamaları:

SADECE TOPA MÜDAHALE ETTİM

"Art niyetli koymadım. Fotoğraf hoşuma gitti. Yanlış anlaşıldım. Ben sadece orada topa müdahale ettim. Daha sonra ayağım Quaresma’ya çarptı. Halis hoca onu art niyetle olmadığını gördü ve sarı kart gördüm."

TELEVİZYONDAN İZLERSENİZ KIRMIZI KART GÖZÜKÜYOR

"Benim pozisyonum kırmızı değildi. Televizyondan izlerseniz, tabii ki kırmızı kart gözüküyor. Benim ilk müdahalem topa oldu ve topa değdikten sonra ayağım ona çarptı" dedi.

ÖZÜR DİLİYORUM

"Quaresma sakatlansa bu resmi paylaşmazdım. Herhangi bir şey olmadğı için paylaştım. Beşiktaş taraftarından yanlış anlaşılmadan dolayı özür diiyorum." 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:04
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