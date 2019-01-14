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Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Sözcü Gazetesi'ne kayyum atacağını öne sürdü. Cem Küçük bugünkü yazısında "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Sözcü gazetesine kayyum atanacağını iddia etti. Küçük, "Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?" dedi.

Küçük'ün iddialarının satırbaşları şöyle:

"Her ülkenin millî güvenlik sırları olur. Devletin sırları ifşa edilmez. Türkiye’nin DEAŞ’la mücadele eden Türkmenlere gönderdiği silahları terör örgütüne yolladığı algısı oluşturmak için bunları yapanlar sonucuna katlanır. Sözcü bu haberle açıkça millî güvenliği ihlal etti. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanı Yasası çok açık. "Türkiye El-Kaide'ye yardım etti" ağır suçlamadır. İddianame çok açık. Tek başına FETÖ'nün sözcülüğünü yapan bu haber bile Sözcü'ye kayyum gelmesi için yeterli.

Zaten hukuk adamlarımız bu yasayı işletiyorlar. İkinci iddianame davası nisan ayında başlayacak. O tarihe bile gerek kalmadan Sözcü'ye kayyum gelecek ve Sözcü TMSF'nin bir şirketi olacak. Millete ettikleri ihanetin bedelini ağır ödeyecekler. Ayrıca şu anda 17-25 Aralık sonrası Sözcü'de başta Soner Yalçın olmak üzere hepsinin bu konularda yazı yazan köşe yazılarının bütün makaleleri tek tek inceleniyor.

İddiaya var mısınız?

Neticede Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediniz, ama başaramadınız. Türkiye teröristlere yardım ediyor dediniz. Devlet sırlarını ifşa ettiniz. Yargılanacaksınız ve yaptıklarınızın hukuki bedelini ağır ödeyeceksiniz. Sözcü'ye de kayyum gelecek. Tarihin çöplüğündeki yerinizi de alacaksınız. İddiaya var mısınız?"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:08
  1. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük
  2. Sözcü gazetesine kayyum atanacak
  3. Sözcü gazetesi
  4. Kayyum ataması
  5. Gündemi sarsan iddia

YORUM YAZ

  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK11 dk önce
    NE GÜZELGÖRÜŞÜDÜRGÖRÜŞÜMDÜRBU MEMLEKETİN CUMHURBAŞKANINA BİLE KAYYUM ATAMAYI DÜŞÜNEN DARBE TEHDİDİ YAPILIYORSA BENCEDE YALAN HABER YAPAN BASIN MEDYA KAPANSIN...
  • AHMEDAHMED26 dk önce
    Burada SÖZCÜ gazetesini savunarak yorum yazanlar: Sözcü gezetesinin:MİT in gönderdiği silahlarıaçıklamasını ,askere, polise silahsıkılmasını destekliyor demektir. Adamsa onlar daaçıkca "Desteklemiyoruz"desinler. Bu ülkede 90 yıldır, dini ,milli, Anadolu evlatlarının çıkardığı gazeteler baskı gördü.
  • Leventbay Leventbay 26 dk önce
    KÜÇÜk büyük laf etmiş . Adaletmisin sen zaten adaletin temeli kalmamış herşey olur beklenir sizden . Korkulur yani gzınuza demokrasi lafını almayın demokrasi tek taraflı bu memlekettegeri kalan kolayca hain . Ne kadar kolay etiketle fetöcü diye sür piyasaya
  • misafirmisafir33 dk önce
    kim bu adam yahu.. Ismini ilk kez duyuyorum.. Önüne gelen SALLIYOR !..
  • İhsanİhsan35 dk önce
    Adalet mekanizmasının neresinde bu gazeteci sormak lazım
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak36 dk önce
    inşaallah...
  • KervancıKervancı39 dk önce
    ... kervan yürür rahat olun sözcüye bişey olmaz
  • hülyahülya44 dk önce
    doğruymuş gibi baş köşeden veriyorsunuz.ya tersi olursa özür dileyecekmisiniz?
  • PostPost48 dk önce
    Sari okuzu vermeyecektiniz, Diktatorluk bisiklet surmeye benzer, pedal cevirmezlerse dusecekler, ve bundan olumune korkuyorlar...
  • MilletMillet48 dk önce
    Bu memlekette dokunulmazlar var .Ne zaman siyasiler dahil dokunulmayan adam kalmadı işte o zaman özgür ve bağımsız olacağız . Hadi hayırlısı

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