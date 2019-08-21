Olası savaş öncesi kritik hamle! 125 bin asker konuşlandırıldı
Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, Cammu Keşmir'e 125 bin takviye güvenlik gücü görevlendirdi.21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin takviye güvenlik gücü görevlendirdi. Cammu Keşmir'de okullar açıldı ancak sınıflar boş kaldı. Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.
Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.
125 bin asker konuşlandırıldı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine 125 bin ilave paramilis güç konuşlandırdığı bildirildi.
The News sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'de 125 bin takviye paramilis gücü daha görevlendirdi.
Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.
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