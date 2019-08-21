0553 313 94 23

Olası savaş öncesi kritik hamle! 125 bin asker konuşlandırıldı

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, Cammu Keşmir'e 125 bin takviye güvenlik gücü görevlendirdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
Olası savaş öncesi kritik hamle! 125 bin asker konuşlandırıldı

Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin takviye güvenlik gücü görevlendirdi. Cammu Keşmir'de okullar açıldı ancak sınıflar boş kaldı. Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.

Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

125 bin asker konuşlandırıldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesine 125 bin ilave paramilis güç konuşlandırdığı bildirildi.

The News sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'de 125 bin takviye paramilis gücü daha görevlendirdi.

Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:54
  1. Cammu Keşmir
  2. Hindistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metabolizma hızını artıracak içecekler neler? İşte zayıflatan smoothie tarifleri
    1. Metabolizma hızını artıracak içecekler..
    2. Üniversite değişikliği yapan..
    3. İstanbul'da aracın çarptığı yaya, olay..
    4. Başkan Ömer Günel’den Kuşadalılara..
    5. Yozgat’ta hasta bebeği taşıyan..
    6. Adıyaman’ın ilk hacı kafilesi döndü
    7. YÖK'ten DGS için şartlı kayıt müjdesi
    8. İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere..
    9. Manisa’da sezonun ilk üzümü borsaya..
    10. Çin'den Tayvan'a F-16 satışında yer..
    11. Sağanak yağışın etkili olduğu..
    12. Kilis’te 6 ayda 176 daireye yapı..
    13. Mısır’da zihinsel engelli gence darp
    14. Ordu’da beton yol yapımında çalışan..
    15. Bakan Soylu, yabancı medya..
    16. Çin’de nehirde mahsur kalanlar drone..
    17. Devlet büyüklerinin ismiyle 20 milyon..
    18. Doktorlar şaşkına döndü! Kalçasına 30..
    19. Şanlıurfa’da 4 kişinin yaralandığı..
    20. Fenerbahçe, Alper Potuk'la yeni..
    21. Devlet büyüklerinin ismiyle yapılan..
    22. Oktay Vural'dan Meclise çağrı: Hazır..
    23. Kilis’te kurutmalık patlıcanlar ile..
    24. "Başarmak doğamızda var"
    25. Alper Potuk yeni sözleşmesini imzaladı
    26. Tüfekle kol saati gasbı iddiası
    27. Arınç’tan Cumhurbaşkanlığı Hükumet..
    28. Hamas'tan "Mescid-i Aksa yangınını..
    29. Bakan Koca’dan “21 vakıf..
    30. Ruhani'den Batı'ya petrol tehdidi!
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!