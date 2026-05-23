Okyanus atıkları yeni nesil yollara dönüşüyor!

Hawaii’de yürütülen yeni bir araştırma, okyanuslardan çıkarılan plastik atıkların ve terk edilmiş balık ağlarının yol yapımında kullanılabileceğini ortaya koydu. bünyesindeki araştırmacılar tarafından geliştirilen proje kapsamında geri dönüştürülmüş plastikler asfalt karışımına eklenerek test yolları inşa edildi. Çalışma, özellikle ada ekonomilerinde giderek büyüyen plastik atık ve depolama krizine alternatif çözüm üretmeyi hedefliyor.

Araştırmacılar, evsel plastik atıkların yanı sıra okyanustan çıkarılan eski balık ağlarını da öğüterek asfalt üretiminde kullandı. Deneme yolları yaklaşık 11 ay boyunca gerçek trafik koşullarında incelendi. Yapılan ilk ölçümlerde, plastik katkılı asfaltın standart yol yüzeylerine kıyasla anlamlı düzeyde ek mikroplastik salımı oluşturmadığı tespit edildi.

Bilim insanları yine de uzun vadeli çevresel etkilerin izlenmeye devam edeceğini belirtiyor.

Projeyi yürüten ekip, sistemin yalnızca geri dönüşüm değil aynı zamanda ekonomik bir çözüm sunduğunu vurguluyor. Hawaii gibi uzak bölgelerde plastik atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi ciddi maliyet yaratırken, atıkların yerel altyapı projelerinde kullanılması yeni bir model olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, özellikle Pasifik Okyanusu’ndaki “hayalet ağlar” ve deniz plastiklerinin altyapı malzemesine dönüştürülmesinin çevre temizliği açısından da kritik önem taşıdığı görüşünde.