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Seçim 2019 Sayfası

Öküzcüoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya kınama

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:22
Öküzcüoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya kınama

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesi töreninde bir grubun saldırısına uğramasıyla ilgili Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Saldırının son derece üzüntü verici olduğunu dile getiren Öküzcüoğlu, “Dün Ankara’nın Çubuk ilçesinde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı hepimiz için son derece üzüntü vericidir. Bu saldırının bir şehit cenazesinde gerçekleşmesi ise üzüntümüzü son derece artırmaktadır. Genel başkanımıza yapılan saldırı bu saldırı Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu ülkenin birliği için, görüşü, kimliği, inancı ne olursa olsun 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanına yapılmış bir saldırıdır. Türk Milleti olarak bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü hep birlikte savunuyoruz. Bu savunma uğruna canını veren şehitler hepimizin şehitleridir. Şehitler bizim de kardeşimizdir, evlatlarımızdır, bizim onurumuzdur. Evlatlarımızı sonsuzluğa uğurlarken de bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin şehitlerimize saygı göstermesi, yüreğinde en az şehidimizin ailesi kadar acıyı yaşaması gerekir. Yaşanan bu olayda, saldırıyı yapan kişiler ne şehidimize, ne namaza ne de insanların inancına saygı göstermemiştir. Bizleri en çok üzen şehidimize yapılan bu saygısızlıktır. Bu olaya en çok üzülen şehidimizin ailesidir kuşkusuz. Şehidimizin ailesinin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Baba acılı, anne acılı, yakınlar acılı, köylü acılı. O köyde oturanların hiçbirisinin kabahati ve kusuru yoktur. Dışarıdan gelen kişiler tarafından yapılmış bir tezgahıdır bu. Bu tezgahlar bizleri asla yıldıramayacaktır. Seçimler süresince Cumhuriyet Halk Partisi barışın, huzurun egemen olması için mücadele etti. Seçim sonrasında da aynı mücadeleyle çok farklı siyasi görüşü olan insanlar bir araya geldiler ülkenin birliği ve bütünlüğü için. İşte dün gerçekleşen olayda baş rolü oynayan kişiler bu birliktelikten rahatsızlık duyan kişilerdir. Ancak kim ne yaparsa yapsın asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki ve kurtuluşundaki değerlere sahip çıkacaklarını vurgulayan Öküzcüoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Yaşasın Cumhuriyet diyoruz, yaşasın demokrasi diyoruz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Bu vesileyle dün toprağa verdiğimiz şehidimiz Yener Kırıkçı’ya tekrardan Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yüce Türk Milletine sabır ve başsağlığı diliyoruz"

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:22
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