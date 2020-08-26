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Aktüel OKÜ'nün TÜBİTAK ödüllü elektrikli aracı yeniden yapılıyor
Aktüel

OKÜ'nün TÜBİTAK ödüllü elektrikli aracı yeniden yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:47:04 -
OKÜ'nün TÜBİTAK ödüllü elektrikli aracı yeniden yapılıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencilerince tasarlanan ve geçen yıl yerleşkede park halindeyken yanan TÜBİTAK ödüllü "EKARTE" isimli araç, öğrencilerin çabasıyla yeniden yapılıyor.

OKÜ IARES Kulübü öğrencileri, geçen yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"ne layık görülen araçlarını atölyede eskisinden daha güçlü hale getirmek ve proje yarışmalarına katılabilmek için 3 aydır çalışıyor.

OKÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl bataryasında oluşan teknik sorun nedeniyle yanan aracın yeniden çalışır hale gelmesi için öğrencilerin ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Demir, adeta yeniden yapılan araçlarının eylül ayı içerisinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması'na katılacağını kaydetti.

Yarışmaların ülke genelinde yerli ve milli aracın yapılması ile öğrenci yetiştirilmesi için önemli olduğunu ifade eden Demir, yarışmalara 6 öğrencileriyle birlikte katılacaklarını aktardı.

OKÜ IARES Kulübü Başkanı İsa Şahin de araçlarının tamiri konusunda arkadaşlarının gösterdiği özverili çalışmadan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aracın geçen yıl yanmasından dolayı arkadaşlarının çok etkilediğini belirten Şahin, üniversitenin desteği ile aracı yeniden yaparak bu yıl TÜBİTAK yarışlarına hazırladıklarını anlattı.

Aracın motorunun yüzde yüz yerli imalat olduğunu anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Yarışmalarda aracımızın hızını 75 kilometreye yükseltip tur sayımızı da artırmaya çalışacağız. Bu seneki hedefimiz maksimum 30 tur atmaktır. Her tur 2 kilometre. Toplamda 60 kilometrelik bir menzil bizi bekliyor. 60 kilometrenin her bir metresinin tadını çıkararak izleyenlere keyif vererek bu işin hakkını vererek tamamlayıp dönmeyi düşünüyoruz."

Şahin, TÜBİTAK’ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde geçen yıl 15’incisi düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü"ne layık görülen aracın bu yıl daha büyük başarı elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.


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