Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele çerçevesinde uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, hasret kaldıkları okullarına kavuştu.

Uzun bir aradan sonra ilk defa okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.

Üzücü haber

Bir öğretmen ise dersbaşı yapamadan üzücü haberi aldı. Okulun ilk gününden talihsizlik yaşayan öğretmen, başlayan halsizlik nedeni ile Kovid-19 testi yaptırdığını, test sonucunun ise pozitif çıktığını, bu yüzden 14 gün ders yapılamayacağını duyurdu. Öğretmen, Whatsapp grubunda paylaştığı sonucunun ardından "Umarım öğrencilerimin hevesleri kırılmaz. Ben de onları çok özlemiştim. Sağlıkla görüşmek üzere inşallah." ifadelerini kullandı.