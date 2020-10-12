  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu
Gündem

Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli çocuklar, hasret kaldıkları okullarında tekrar dersbaşı yaptı. Bir öğretmen ise okulun ilk gününden talihsizlik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:50:00 -
Okulun ilk günü talihsizlik! Öğretmen böyle duyurdu

yeniakit.com.tr

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile mücadele çerçevesinde uzun süredir uzaktan eğitim gören ilkokul, köy okulları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel gereksinimli çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, hasret kaldıkları okullarına kavuştu.

Uzun bir aradan sonra ilk defa okula gelen çocukların oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.

Üzücü haber

Bir öğretmen ise dersbaşı yapamadan üzücü haberi aldı. Okulun ilk gününden talihsizlik yaşayan öğretmen, başlayan halsizlik nedeni ile Kovid-19 testi yaptırdığını, test sonucunun ise pozitif çıktığını, bu yüzden 14 gün ders yapılamayacağını duyurdu. Öğretmen, Whatsapp grubunda paylaştığı sonucunun ardından "Umarım öğrencilerimin hevesleri kırılmaz. Ben de onları çok özlemiştim. Sağlıkla görüşmek üzere inşallah." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi...
Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit
Gündem

Sancar'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tehdit

CHP destekçisi Halk TV'de açıklama yapan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Millet İttifakı içinde yer aldıklarını bir kez daha gözler önüne serd..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay