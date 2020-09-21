Okullarda yüz yüze eğitim başladı

ŞIRNAK/ELAZIĞ (AA) - Şırnak ve Elazığ'da okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Şırnak merkezde 72 ana sınıfı ve 1'inci sınıfa kayıtlı 3 bin 779 öğrenci ders başı yaparken, okullara aileleriyle gelen öğrencileri öğretmenler okul bahçesinde karşıladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtılan ve ateş ölçümleri yapılan öğrenciler, sosyal mesafeye göre sınıflara alındı. Aileler de okul dışında çocuklarını bekledi.



Öğrenciler yarım saatlik dersin ardından ilk teneffüse çıktı, maskelerini takarak okul bahçesinde oyun oynadı.



Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TOKİ Çiçek Yuvası Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, öğrenciler şiir okudu.



Vali Pehlivan, sınıfları gezerek 2020-2021 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu, öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yaptı.



İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve öğretmenlerin de katıldığı programda, Vali Pehlivan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.

- Elazığ

Elazığ'da 187 ilkokulda 8 bin 765 birinci sınıf öğrencisi, 85 anaokulunda ise 5 bin anaokulu öğrencisi olmak üzere toplam 13 bin 765 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Temel Eğitim Şube Müdürü Orhan Seven ile Musa Yılmaz ile Şahinkaya ilkokullarını ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.

Gürtürk, okullarda yapılan hazırlıkları yerinde inceledi, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Yüz yüze eğitim verecek olan okullarda öğrencilerin sağlığı için yapılması gereken tüm çalışmaların yerine getirildiğini belirten Gürtürk, hijyen ve temizlik konusunda tüm önlemlerin alındığını aktardı.

Gürtürk, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeni ile çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbir alınmıştır. Hem öğretmenlerimize hem de servis şoförlerine gerekli tüm eğitimler verildi. Bu süreci el birliğiyle hiçbir sıkıntı yaşamadan güven içerisinde geçirebilmemiz için değerli velilerimizden de hassasiyet bekliyoruz." dedi.

"Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimiz bu haftaki uyum eğitiminden sonra önümüzdeki hafta sadece 2 gün okula gidecek. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerimizin eğitim görecekleri bu süreçte velilerimizin yardım ve katkılarını da bekliyoruz. Bu süreçte çocuklarımızın sağlığı için hiçbir velimizi okullarımıza almayacağız." ifadelerini kullanan Gürtürk, bu konuda velilerin de desteğini beklediklerini aktardı.









