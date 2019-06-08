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Okullarda çalan Hababam Sınıfı müziği için uyarı: Öğrencileri olumsuz etkiliyor

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Akademisyen Sosyolog Dr. Muhsin Yımazçoban, bazı okullarda teneffüs zili olarak 'Hababam Sınıfı' film müziğinin kullanılmasına dair uyarılarda bulundu. "Hababam Sınıfı, Türk toplumunun hemen her kesiminde etkili bir iz bırakmıştır." diyen Yılmazçoban, "İnsanlardaki 'Hababam Sınıfı' algısı; haylazlık, tembellik, hocalarla alay etmek ve disiplinsizlik şeklinde. Eğitim kurumlarında bu film müziğinin teneffüs zili olarak kullanılması gençlerimizi olumsuz yönde etkiliyor." ifadelerini kullandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 22:04
Okullarda çalan Hababam Sınıfı müziği için uyarı: Öğrencileri olumsuz etkiliyor

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Seri halinde çekilerek Yeşilçam klasikleri arasına giren 'Hababam Sınıfı' film müziğinin eğitim kurumlarında teneffüs zili olarak kullanılmasına dair uyarılarda bulunan Akademisyen Sosyolog Dr. Muhsin Yımazçoban, "Hababam Sınıfı denilince akla tembellik, haylazlık, hocalarla alay etmek ve disiplinsizlik geliyor. Bu film müziğinin teneffüs zili olarak kullanılması gençlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir." dedi.

'Öğrencilerin bilinçaltındaki olumsuzluklar ortaya çıkıyor'

"Hababam Sınıfı, 20 yaşındaki gençte de 90 yaşındaki insanımızda da aynı algıyı oluşturuyor." diyen Dr. Yılmazçoban, "Film ilk çekildiği günden beri hemen her kuşağın seyrettiği bir yapım olması sebebi ile toplumda etkili bir iz bırakmıstır. Bu filmin müziklerinin eğitim kurumlarında ders ya da teneffüs zili olarak kullanılması, öğrencinin bilinçaltında barındırdığı olumsuz algıyı ortaya çıkaracak ve onu bu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

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'Günümüzde insanları algıyla yönetiyorlar'

Sosyolog Dr. Muhsin Yılmazçoban, ahlak yapımızı ve neslimizi bozmak isteyen çevrelerin; film, müzik, tiyatro ve benzeri konularla insanlar üzerinde algı oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizi bu olumsuzluklarla etkileyecek müzik yerine kahramanlık hikayelerimizi barındıran; türkülerimiz, fetih ya da mehter marşlarımızın kullanılması çok daha yerinde olacaktır. Bu müzikler öğrencilere şevk ve heyecan verecektir. Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlar filmlerle kitaplarla müziklerle hemen her alanda algıyla yönetilmektedir."

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:04
  1. Ankara
  2. Muhsin Yılmazçoban
  3. Hababam Sınıfı
  4. Hababam Sınıfı müziği
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  6. öğrencilere hababam algısı

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