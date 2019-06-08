Okullarda çalan Hababam Sınıfı müziği için uyarı: Öğrencileri olumsuz etkiliyor

Taha Emre Özdemir Ankara

Seri halinde çekilerek Yeşilçam klasikleri arasına giren 'Hababam Sınıfı' film müziğinin eğitim kurumlarında teneffüs zili olarak kullanılmasına dair uyarılarda bulunan Akademisyen Sosyolog Dr. Muhsin Yımazçoban, "Hababam Sınıfı denilince akla tembellik, haylazlık, hocalarla alay etmek ve disiplinsizlik geliyor. Bu film müziğinin teneffüs zili olarak kullanılması gençlerimizi olumsuz yönde etkileyecektir." dedi.

'Öğrencilerin bilinçaltındaki olumsuzluklar ortaya çıkıyor'

"Hababam Sınıfı, 20 yaşındaki gençte de 90 yaşındaki insanımızda da aynı algıyı oluşturuyor." diyen Dr. Yılmazçoban, "Film ilk çekildiği günden beri hemen her kuşağın seyrettiği bir yapım olması sebebi ile toplumda etkili bir iz bırakmıstır. Bu filmin müziklerinin eğitim kurumlarında ders ya da teneffüs zili olarak kullanılması, öğrencinin bilinçaltında barındırdığı olumsuz algıyı ortaya çıkaracak ve onu bu yönde etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler

'Günümüzde insanları algıyla yönetiyorlar'

Sosyolog Dr. Muhsin Yılmazçoban, ahlak yapımızı ve neslimizi bozmak isteyen çevrelerin; film, müzik, tiyatro ve benzeri konularla insanlar üzerinde algı oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizi bu olumsuzluklarla etkileyecek müzik yerine kahramanlık hikayelerimizi barındıran; türkülerimiz, fetih ya da mehter marşlarımızın kullanılması çok daha yerinde olacaktır. Bu müzikler öğrencilere şevk ve heyecan verecektir. Unutulmamalıdır ki günümüzde insanlar filmlerle kitaplarla müziklerle hemen her alanda algıyla yönetilmektedir."

Hababam Sınıfı'nda cinsel taciz! Solak medya o ismi saklamaya çalıştı

Mahmut arazi olmuş, yerine Hababam sahneye çıkmış!