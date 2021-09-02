Okullara temizlik görevlisi alımı yapılıyor mu? İŞKUR TYP iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP iş başvurusu iş ilanları

İŞKUR TYP iş başvuruları özellikle de 6 Eylül 2021 Pazartesi günü okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle okullarda iş başvurusu yapmak isteyenlerce merak ediliyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında alımı yapılacak olan TYP personel listesi İŞKUR'un sitesinde yayımlandı.

Geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından başlatılan programda belirli dönem destek veriliyor. Başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde alımlar yapılıyor.

İŞKUR TYP iş başvurusu nasıl yapılır?

Bütün ilçelerle birlikte süreci hızla tamamlayarak İŞKUR TYP kapsamında çalışacak personelin, tüm kademelerde eğitim öğretimin başlayacağı 6 Eylül tarihinde görevlerinin başında olacakları şekilde planlama yapıldı. Katılımcı başvuruları, İŞKUR e-şube ve ALO-170 iletişim hattı üzerinden yapılacak. İstanbuk Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki okullara temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri için 6 bin kontenjan verildiğini açıkladı.

İŞKUR TYP iş başvuru şartları neler?

İŞKUR TYP iş başvurularında kimler bulunur? İŞKUR TYP iş başvurusu için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

İŞKUR TYP iş ücretleri ne kadar?

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek. İŞKUR TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek. TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak. İŞKUR TYP iş başvurusu iş ilanları için tıklayın