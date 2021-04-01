Okullar tamamen açılacak mı? Okullarda ne zaman yüz yüze eğitim olacak?
Kabine toplantısı sonrası alanın kararlar doğrultusunda kırmızı kategoride yer alan 58 il ile turuncu risk haritasında yer alan 12 ilde yüz yüze eğitim hazırlık sınıfı, ilkokul öğrencileri ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim devam ederken diğer sınıflar uzaktan eğitim gerçekleştiriyor. Mavi ve sarı renkli illerde ise yüz yüze eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullara öğretmenelrin aşılamasını devam ettiğini söyledi. Türkiye'de aşılamanın hız kazanmasıyla beraber milyonlarca öğrenci ve öğretmen "Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Yurt dışından Türkiye'ye şu ana kadar yaklaşık 28 milyon dozluk CoronaVac ve BioNTech aşısı tedarik edilirken, bunların 18 milyon dozu kullanıma alındı, 10 milyon doza denk gelen şişelenmemiş aşı ise dolumunun tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlanacak. Peki Okullar tamamen açılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız." dedi. Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'da kapanacağını söyledi.