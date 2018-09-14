Ali Karahasanoğlu, bugün köşesinde Milli Eğitim Bakanlığının Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'nde yaptığı güncellemenin ardından başlayan karma eğitim tartışmalarını ele aldı.



İşte Karahansaoğlu'nun o yazısı;

Okullar karma, evlilik ise kız kıza, erkek erkeğe!

Ne günlere geldik..

Artık ipin ucu hepten kaçmış..

Okullar tartışılırken..

“Ne bu ya.. Kız kıza eğitim mi olurmuş? Niye erkekler yok bu sınıfta?.. Kızlar kahvesine mi geldik?” diyenler..

Veya..

“N’olur ki aramıza birkaç tane de kız gönderseniz? Yamyam mıyız biz, o kızları yiyelim” diyenler..

Konu değişip de..

Evlilik konusunda bir tartışma açıldığında..

Ben “Allah’ın kanunu” gereği desem de..

Onlarda “Allah” kavramı olmadığı için..

“Tabiat kanunu” deseler de..

İnsan neslinin devamı için zorunlu olan “evlenme”ye sıra gelince.. (“Evlenmeye gerek yok, Ali Bey kardeş.. Evlilik dışı da biz çoğalıyoruz” diyenlere şimdilik terbiyemi bozmamak için cevap hakkımı saklı tutmakla yetineyim.)

Ben bekliyorum ki..

“Ne dersin sen be yaa.. Tabii ki farklı cinsten insanlar birbiri ile evlenebilir.. Yoksa, kız kıza, erkek erkeğe evlenmelerden bir sonuç çıkmaz ki.. Yerinizde sayar durursunuz.. Çoğalamazsınız..” desinler..

Biz bu cevabı bekleyeduralım..

Onlar karşı düşüncelerini açıklıyorlar:

“Ne gerek var ‘karma’ya.. Dayatmada bulunmamak gerekir.. Evliliğin farklı cinsler arasında olabileceği şeklindeki düzenleme, çağdışıdır.. Niye erkek ile kız evleniyor ki?.. Niye bir ondan, bir bundan oluyor ki?.. Niye karma zorunluluğu var ki?.. Erkek erkeğe de olabilir yani.. Özgürlük sonuçta bu”diyorlar.

Tabii devamında..

“Kız kıza da birliktelikler olabilir hani.. Sorun yok” deyiveriyorlar..

Bize de..

“Amanin ki amanin..

Bunların kafalarındaki dansözlüğe, biz cevap yetiştiremeyiz” demek düşüyor..

•

Biz “orta yol”dan yanayız..

Onun için de, “karma eğitim”den yanayız.

“Hop Ali Bey.. İki tane zırtapoz itiraz etti diye.. Bir günde hemen çark ettin”demeyin..

Çark etmedim..

Karşı mahallenin ceberrutluğunu ispatlamak için, acizliklerini göstermek istedim.

Onlar diyor ki:

“Her yer karma eğitim olsun..”

Bu bir görüş..

Belki Hristiyanlardaki rahipler sınıfını taklit edenlerden örnek vererek söylemek gerekir..

“Aman, hayatımda hiç kız görmek istemiyorum. Ben rahip olmak istiyorum.. Tesettürlü de olsa.. Kadın görmek istemiyorum. Kadınlarla ilişkimi sıfıra indiriyorum” düşüncesinde olanlar..

“Rahip okulu ayrı olsun.. Rahibe okulu ayrı olsun. Hatta sadece rahip olmak isteyenler için değil, herkes için okullar böyle olsun” diyenler..

“Karma eğitim”e kökten karşı çıkıp..

Erkek ve kız okullarının tümü ile birbirinden ayrılmasını isteyerek, farklı bir görüş serdedebilirler..

Böylece..

İki farklı görüş, birbirinin aksini söylemiş olur..

Biz ise..

Bu iki görüşün, ikisine de katılmayıp..

Diyebiliriz ki, “Ne senin dediğin olsun.. Ne diğerinin.. Bu işin bir de ortası olmalı.. Yani ikinizin de görüşünün ortası.. İki tarafın da görüşünün karması..”

Yani..

Erkek okulları da olsun..

Kız okulları da olsun..

Farklı inançtan insanlar da bu ülkede yaşadığına göre..

Karma okullar da olsun..

İşte bu anlamda “karma eğitim”den yanayım..

•

Cinsiyete özgü mesleklerde, karşı cinsi işe bulaştırmadan.

Sadece o cinsten öğrencilerin devam ettiği okullar olsun..

Eğitimi verilen meslek, tek bir cinsten öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği özelliği taşıyorsa..

Sadece kızların gittiği..

Veya sadece erkeklerin gittiği okullar olsun..

İnancı gereği, çocuğunu karma eğitime tabi tutmak istemeyenler için de..

Yine benzer okullar olsun..

Fakat..

Çocukların karma okullara göndermek isteyenlerin de arzularını yerine getirmek için.

Karma okullar da olsun..

Bu anlamda, tek görüşün hakim olduğu değil.

“Karma görüş”lerin kendisine yer bulduğu bir eğitimden yana olma anlamında, karma eğitimden yana olalım..

Ki, bugün zaten geçilmek istenilen sistem de, budur..

•

Geçilmek istenilen sistem, her ne kadar, farklı görüşlerin karması niteliğinde olsa da..

“Tek tip eğitim olsun. Erkek ve kızlar, her okulda yan yana olsun” diyenleri bir panik aldı ki, sormayın..

Sosyal medyada birbirlerine soruyorlar:

“Karma eğitimde son durum nedir?”

Borsada son durumu sorar gibi..

Doların son durumunu sorar gibi..

“Karma eğitim”de son kararın ne olduğunu soruyorlar.

Herhalde sanıyorlar ki..

Pazartesi başlayacak olan ilk ve ortaöğretimde, her türlü sürprizle karşılaşabilirler..

Mesela..

Öğrencilere..

“Kızlar, toplu olarak sizler bir sınıfa doluyorsunuz.. Erkekler de, bir sınıfa doluyorsunuz!” denilecek..

Pardon..

Tartışılan daha ötesi idi değil mi?

Bekliyorlar ki, Pazartesi sabahı, öğrenciler gittikleri okulların kapısında, “Kızlar sizin okul değişti.. Burası erkek okulu oldu..” diye geri çevrilsin..

Veya erkeklere, “Burası artık kız okulu oldu. Erkekler başka okula” denilsin..

Var mı böyle bir şey?

Küçücük bir ihtimal?

Yok..

“Yanımda bir kız olmayınca, benim aklım bir şeyi almıyor” diyen erkekler de..

“Yanımda bir erkek olmayınca, benim kafam çalışmıyor” diyen kızlar da..

Pazartesi günü, hangi okula kayıtlarını yaptırmış iseler..

O okulda..

Eğitimlerine başlayacaklar..

Yapılan geyik muhabbetler de..

Vakit israfından başka bir anlam taşımayacak..

•

Hazır “karma eğitim” tartışması açılmış iken..

Acaba diyorum..

Sadece cinsiyet açısından değil de..

“Sınıf” açısından da, karma eğitime mi geçilse?..

Taşımalı eğitim sisteminde vardı..

İlköğretimde, 1-2-3-4-5. sınıflar bir arada eğitim görüyorlardı..

“Karma eğitim” aşıkları, cinsiyetteki taleplerini, “sınıf” bazında da dillendirirler mi acaba?

“1. sınıf öğrencilerini, 2. sınıf öğrencilerinin yanından alıp, farklı sınıfa koymak, ayrımcılıktır.. Buna son verilmelidir” derler mi acaba?

Biraz bekleyelim, bunu da diyeceklerdir..

Maksat, “itiraz etmek” olduktan sonra..

Onu da derler..

“Tıp fakültesi ile hukuk fakültesinin öğrencileri, karma olarak eğitim görsünler”bile diyebilirler..