Okullar arası turnuvada şampiyonlar belli oldu

Batman’ın Koçluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonluğunda gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Sporu geliştirmek ve yaymak amacı ile Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından merkez ve köy okulları arasında düzenlenen okullar arası futbol turnuvası, 5 kategoride 33 takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Büyük çekişmelere sahne olan futbol müsabakalarında 7-8 sınıf kızlar kategorisinde 75. Yıl Ortaokulu, 7-8 sınıf erkekler kategorisinde Farabim Ortaokulu, 5-6 sınıf kızlar kategorisinde 29 Ekim Ortaokulu, 5-6 sınıf erkekler kategorisinde Farabim Ortaokulu ve liseler arası kızlar kategorisinde de 15 Temmuz Anadolu Lisesi şampiyonluğu elde eden takımlar oldu.

Turnuvalar hakkında konuşan Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alagaş, sporu geliştirmek ve yaymak amacı ile merkez ve köy okulları arasında düzenlenen okullar arası futbol turnuvasının 5 kategoride 33 takımın katılımı ile düzenlediğini söyledi, Alağaş, "Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda yaklaşık 500 sporcu ter döktü. Turnuvanınorganizesi ve maçların oynanmasında beden eğitimi öğretmenlerimizin önemli katkısı oldu. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyor turnuvada başarılı olan takımları tebrik ediyorum" dedi.