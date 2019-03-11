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Okullar Arası Halk Oyunları Grup Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Halk Oyunları Gençler ve Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:56
Okullar Arası Halk Oyunları Grup Birinciliği Tamamlandı

Okullar Arası Halk Oyunları Gençler ve Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakaları İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı.


09 Mart Cumartesi günü yapılan açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Sporcular, İdareciler, Antrenörler ve vatandaşlar katıldı.


İki gün boyunca Atatürk Salonunda yapılan müsabakalarda 9 ilden 22 takım, 575 sporcu derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; oldukça coşkulu geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


MÜSABAKA SONUÇLARI


DÜZENLEMELİ YILDIZ;


1 - İSTİKLAL ORTAOKULU, SEYHAN, ADANA


2 - 15 TEMMUZ SEHITLERI ORTAOKULU, MEZITLI, MERSIN


3 - FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU, ZILE, TOKAT


4 - TOKI ŞEHİT NAZIM ORTAOKULU, MELIKGAZI, KAYSERI


DÜZENLEMESİZ YILDIZ;


1 - 125. YIL ORTAOKULU, SEYHAN, ADANA


2 - SALİH AVGIN PASA ORTAOKULU, KOCASINAN, KAYSERI


3 - AMASYA YAVUZ SELİM ORTAOKULU, MERKEZ, AMASYA


4 - YEŞİLBAĞ ORTAOKULU, MERKEZ, TOKAT


DÜZENLEMELİ GENÇLER;


1 - ÖZEL SEYHAN UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, SEYHAN, ADANA


2 - ÖZEL SEYHAN UZAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ, SEYHAN, ADANA


3 - DEMİR KARAMANCI ANADOLU LİSESİ, MELIKGAZI, KAYSERI


4 - MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ, YENISEHIR, MERSIN


DÜZENLEMESİZ GENÇLER;


1 - 125. YIL ORTAOKULU, SEYHAN, ADANA


2 - SALİH AVGIN PASA ORTAOKULU, KOCASINAN, KAYSERİ


3 - AMASYA YAVUZ SELİM ORTAOKULU, MERKEZ, AMASYA


4 - YEŞİLBAĞ ORTAOKULU, MERKEZ, TOKAT

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:56
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