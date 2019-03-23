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Okullar arası atletizm şampiyonasına yoğun ilgi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Okul Sporları Atletizm Şampiyonasında 78 takımdan 522 öğrencinin kıyasıya yarıştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:32
Okullar arası atletizm şampiyonasına yoğun ilgi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Okul Sporları Atletizm Şampiyonasında 78 takımdan 522 öğrencinin kıyasıya yarıştı. Şampiyonaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen Okullar arası spor ligleri kapsamında Okul Sporları Atletizm Şampiyonası yapıldı. 78 takımdan 522 öğrencinin kıyasıya yarıştığı şampiyonaya öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Atletizm alanında birçok etkinlik yapılırken 2 bin 500 öğrenci ve beden eğitimi öğretmenleri şampiyonaya katıldı.



İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleşen Atletizm Şampiyonasına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, İzmit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Yaşar katıldı. Ayrıca İlerleyen saatlerde yapılan ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Zekeriya Özak’ta katılım gösterdi.



Programın açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir olarak bu tür organizasyonlar yaparak yetenekli gençleri keşfettiklerini ifade etti. Kocaeli’de bulunan diğer kurumların da desteğiyle kentte bir spor kültürü oluşturduklarını belirten Bilgi, “Bugün Atletizm şampiyonası için toplanmış bulunuyoruz. Kentimizde spor kültürü oluşturmak için Büyükşehir olarak ücretsiz spor okulları başta olmak üzere birçok çalışma yürütüyoruz. Bu organizasyonlar sayesinde sportif anlamda yetenekli olan gençlerimizi keşfederken diğer gençlerimizde ise bir spor kültürü oluşturuyoruz. Davetimizi kırmayarak katılım gösteren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Çintimar başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi



Hayatın her safhasında öğrencilere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, spor çok iyi hizmet ettiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiğini ifade etti. Çintimar, “Atletizm gibi bir spor dalının bu kadar ilgiyle takip edildiğini görmek mutluluk verici. Tabi burada Büyükşehir Belediyemizin önemli bir rolü var. Bu çocuklara alan açılmasa, bu kadar ilgi de olmazdı. Çocuklarımızı keşfetmemiz gerekiyor. Yetenekli çocuklar okullarda vardır. Öğretmenlerimizden rica ediyorum onlar da yetenekli çocukları tespit etsinler. Çocuklarımız spor yaptığı zaman daha sağlıklı düşüneceklerdir. Küçük yaşlarda onları doğru yönlendirmek lazım” diye konuştu.



Öte yandan “21 Mart Dünya Down Sendromlular” günü nedeniyle şampiyonaya katılan özel atletler organizasyona renk kattı. Farkındalık oluşturması amacıyla Down Sendromlu atletler yarışmanın startını verdi.



Bir gün boyunca devam eden Atletizm şampiyonasına geçlerin ilgisi yoğun oldu. 78 takımdan 522 öğrencinin mücadele ettiği şampiyonada günün sonunda derece yapanlar kupa ve madalyalarını aldı. Küçük erkekler ve kızlar, genç erkekler ve kızlar, yıldız erkekler ve kızlar olmak üzere 6 kategoride yapılan yarışlarda derece yapan öğrenciler büyük bir heyecanla ödüllerine kavuştu. 2 bin 500 öğrenci ve öğretmenin katılım gösterdiği şampiyonada geleneksel çocuk oyunları, şişme oyun grupları ve çocuk atletizm parkurları büyük heyecana sahne oldu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:32
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