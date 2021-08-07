Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter üzerinden "Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." Açıklamasını yapmıştı. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler aşının olup olmayacaklarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Okullar açılmadan öğrenciler aşılanacak mı?

Okulların açılmasına az bir süre kala bilim kurulu toplantı yaptı. Yapılan toplantıda bilim kurulu tavsiye karaları aldı. Bu kararlara göre 18 yaşından büyük öğrenciler aşılanacak 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise velinin izniyle aşılanabilecek.

YÖK, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti. YÖK, aksi takdirde uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğacağına işaret etmişti.